BÉMEUR, Donat



À Longueuil, le 4 février 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Donat Bémeur. Il est parti rejoindre sa fille Céline.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Monique Harvey, ses enfants François (Rollande), Yvon (Denise), Serge, Lucie (Daniel) et René (Rachelle), (Yves), ses 13 petits-enfants, ses 24 arrière-petits-enfants et ses 2 arrière-arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Émile, Jules, Lise et Françoise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.En raison de la pandémie de la COVID-19, une cérémonie privée aura lieu pour un cercle restreint de personnes. Pour ceux qui ne peuvent être présents, nous invitons parents et amis à se joindre sur le web diffusion au www.funeraweb.tv pour assister aux funérailles en direct ou en rediffusion, à partir de vendredi, le 19 février, à 15h.