MORIN, Isabelle



De Montréal, le 7 février 2021, à l'âge 39 ans, est décédée madame Isabelle Morin, fille unique de Jacques Morin et de Pierrette Gagnon.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité de la famille.