BÉLISLE, Edouard



Aux soins palliatifs L.B. Desjardins, Saint-Sauveur, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Edouard Bélisle, demeurant à Saint-Jérôme et autrefois de Sainte-Sophie.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Claudette Letarte, ses enfants Denis, Benoit, Christian, Christine ainsi que les enfants de sa conjointe Jocelyn Vaudry (Geneviève Forget) et Mélissa Vaudry, ses petits-enfants Stéphanie, Audrey-Anne, Mégane, Étienne, Alexia, Lori-Lou, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces et autres amis.La famille recevra les condoléances à une date ultérieure.