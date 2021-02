DENEAU, Robert



À Rivière-Rouge, le jeudi 4 février 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Robert Deneau, époux de feu Mme Hélène Denault.Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphanie (Marc-André) et Stéphane (Caroline), ses petits-enfants, Laurence, Alexe et Joanie, son arrière-petit-enfant Liam, ses soeurs et son frère, Lise, Diane (Jean-Robert), Sylvie (Pierre) et Michel (Danielle), ses neveux et nièces ansi que plusieurs parents et amis.Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement qui est causée par la présence de la COVID-19, la famille recevra les condoléances en privé.www.salonsfunerairesguay.com