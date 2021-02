ANGLEHART, Raymond



La famille de Raymond Anglehart a le regret d'annoncer son décès survenu le 7 février 2021 à Montréal à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Ginette, après 55 ans de mariage, ses fils Sylvain (Monique) et Michel (Nadia), ses petits-enfants Lucas, Rachel et Noah.Son absence sera profondément ressentie par la famille et les amis.Raymond était un homme bienveillant qui chérissait la vie avec sa famille. Il avait un coeur généreux et il a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens. Pour cela, il était aimé par tous et toutes qui le connaissaient. Sa force, sa détermination et son sens de l'humour étaient admirés de tous. Nous t'aimions tant et tu nous manqueras beaucoup.Considérant les circonstances actuelles en lien avec la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en privé.