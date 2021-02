MORIN, Denis



À St-Eustache, le vendredi 5 février 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé Denis Morin.Il laisse dans le deuil ses fils, Martin et Eric; ses petites-filles Sarah et Eve; ses frères, Jules, Jean, Paul et Serge; ses soeurs, Josée, Josiane et Reine ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité le dimanche 21 février au complexeAu lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et AVC du Canada serait apprécié.