MARION, Lucille



Lucille Marion, épouse de feu René Pelland, est décédée à Montréal, le 6 février 2021, à l'âge de 99 ans.Elle laisse dans le deuil ses trois filles, Michèle (Jean-Pierre), Ginette (Pierre) et Johanne (Pierre), ses petits-enfants, Tristan (Mylène) et Florence ainsi que ses arrière-petites-filles, Laurence et Simone.Une messe précédant la mise en niche aura lieu le mercredi 17 février 2021 à la Chapelle Notre-Dame de La Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Le nombre maximal de personnes autorisées étant de dix, seuls les membres de la famille immédiate pourront y assister.