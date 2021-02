PARENT, Gilles



À Laval, le 2 février 2021 à l'âge de 89 ans, est décédé Gilles Parent époux depuis 67 ans d'Andrée Major.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Diane Lemelin), Marie-Andrée (Richard Mourand), Pierre (Christine Maurin). Ses petits enfants: Marilyne Perron (Philippe Chapdelaine), Josianne Perron ( Pierre-Marc Hamelin), Jean-Michel Perron (Laurence Tessier-Dansereau), Maxime Parent (Josiane Beaudry), Cédric Parent (Carole-Anne Désormiers), Coralie Guerre (Valentin Bellet). Ses arrière-petits-enfants : Justine, Charlie-Rose, Rafaëlle, Louis, Ophélie, Éloi, Léanne, Lily-Rose, Mégane, Aurélie, Dereck, Dylan, Alicia et Mathys. Son frère Jacques, sa belle-sœur Lise Major ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de très bons amis.Vos témoignages de sympathie pourraient se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à l'hôpital Cité de la santé de Laval.