Activités culturelles: quoi voir ce weekend

Deux

Photo courtoisie

Candidat de la France dans la course à l’Oscar du meilleur film international, Deux aborde un thème trop souvent évacué au grand écran : l’amour entre deux personnes âgées, en particulier un couple du même sexe. Porté par le jeu impeccable de Martine Chevallier et Barbara Sukowa, le long métrage de Filippo Meneghetti expose avec finesse les enjeux que soulève cette relation entre deux voisines de palier qui se fréquentent à l’insu de tous.

► Où : Vidéo sur demande

► Coût : Gratuit pour les abonnés

— Cédric Bélanger

Ted Lasso

À deux semaines des Golden Globes, certains réalisent qu’ils manqueront probablement de temps pour regarder l’ensemble des films et séries en nomination. Le mot d’ordre : priorités. Côté télé, s’il y a une série qu’il faut absolument voir avant que Tina Fey et Amy Poehler animent la prestigieuse cérémonie, le dimanche 28 février, c’est Ted Lasso. Offerte en français sur Apple TV+, cette comédie sportive bourrée de bons sentiments illuminera vos soirées de couvre-feu. Et pas besoin de s’y connaître en soccer/football pour l’appré-cier. Fiez-vous à nous. Les 10 épisodes valent amplement le prix d’un abonnement d’un mois, soit 5,99 $.

► Où : Apple TV+

► Coût : Gratuit pour les abonnés

— Marc-André Lemieux

La paix des femmes

La dramaturge Véronique Côté travaille en ce moment sur sa nouvelle création La Paix des femmes. La Bordée propose, en primeur et gratuitement, la captation audio de cette pièce qui est en cours d’écriture. La Paix des femmes aborde les rapports de force et d’exploitation qui teintent les relations hommes-femmes et l’ensemble de la société. La lecture met en vedette Jean-Philippe Côté, Carolanne Foucher, Nicolas Létourneau, Anne-Marie Olivier, Claudiane Ruelland, Nathalie Séguin et Sarah Villeneuve-Desjardins.

► Où : sur le site Bordee.qc.ca à partir de 17 h aujourd’hui, et pour 24 heures.

► Coût : Gratuit

—Yves Leclerc