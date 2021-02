CAQ: le fabuleux destin d’une «patente»

Difficile de définir ce qu’est exactement la CAQ, lancée sous forme de mouvement il y a une décennie.

« Certains ont baptisé le projet [...] de “patente à Legault”, dans le sens québécois du terme, celui d’un bricolage peu fiable et inefficace », pestait l’ancien journaliste de La Presse Gilles Toupin dans son pamphlet Le mirage François Legault, publié en 2012 (VLB éditeur).

Réglons le cas d’« inefficace ». Au sens purement électoral, le qualificatif ne convient certainement plus, la CAQ ayant atteint l’objectif cardinal de tout parti politique, prendre le pouvoir.

Versatilité

En peu de temps, la Coalition pour l’avenir du Québec de février 2011 (laissant tomber son « pour » au passage) devient une formation politique.

Elle avale l’ADQ, ses dettes et certains de ses élus. Intègre des députés péquistes. Se donne un logo multicolore comme une queue-de-paon.

Son côté « patente », non-souverainiste sans être pour autant « fédéraliste », surtout bricolé pour réagir en temps réel aux sursauts majoritaires de l’opinion, la rend ardue à définir par les acteurs en place.

« Version 2.0 de l’ADQ », disait Toupin. « CAQ-PLQ, frères jumeaux », écrivait l’ancien syndicaliste Réjean Parent. Pierre Moreau y verra pour sa part un « repère de souverainistes cachés », au premier chef, le chef lui-même.

L’efficacité de la CAQ tient peut-être à sa versatilité. (Dans son sens français : « Qui change souvent et aisément de parti, d’opinion. »)

Au départ, elle cultive son côté insaisissable. « On verra » devient son slogan informel tant le chef reporte à plus tard ses prises de position. Jean Charest, un peu décontenancé, qui raffolait d’étiqueter ses adversaires, s’en amusera, avant de prendre conscience que Legault en tirait une force.

Après des années de clivage idéologique fédéralistes-souverainistes, lucides-solidaires, « on verra » était une expression de pragmatisme. Un empirisme, diraient les philosophes, antonyme de l’idéalisme, base des idéologies.

Constantes

Se replonger dans le manifeste de février 2011, comme invite à le faire le dossier du collègue Patrick Bellerose, est un exercice fascinant.

Le portrait du Québec est ultrasombre : « sur-place », « déclin tranquille », « morosité », « défaitisme ». Nécessité d’un « redressement national ».

La « patente » n’est pas sans idées fixes, celles de François Legault : « cul-de-sac de la question nationale » ; priorité « absolue » à l’éducation ; « performance des services publics » ; « nouveau pacte avec les médecins » ; lutter contre les changements climatiques grâce à notre « production » d’énergie (la batterie du Nord-Est américain !).

Et surtout : le nationalisme, que le virage de 2015, celui du logo bleu pâle, rendra plus concret. (Mais qui, au pouvoir, est pour l’instant très pâle. À cause de la pandémie ? Pas seulement.)

D’autres idées sont toutefois totalement absentes du document originel. Notamment celle de la laïcité, qui suscitera pourtant la réalisation phare de la CAQ devenue gouvernement.

L’après-Legault

La « patente » eut un fabuleux destin. En une décennie, elle transforma l’échiquier politique québécois, réalisa le « réalignement » que l’ADQ avait échoué à réaliser ; attendu depuis l’impasse des années Meech-référendum-de-1995.

S’amusant en commission parlementaire en avril 2019, François Legault évoqua ses « quatre, cinq mandats » au pouvoir.

Mais après ? Comme une autre patente politique – l’Union nationale –, est-elle condamnée à mourir tranquillement, une fois son chef parti ?