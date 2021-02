GIGNAC, Ovide



Au CHSLD St-Jacques, le 4 février 2021, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédé M. Ovide Gignac, époux de feu Mme Yvette Pelletier demeurant à St-Esprit, natif de la Gaspésie.Le défunt laisse dans le deuil, ses enfants, Ginette (feu Jean-Pierre Tellier), Denise (Pierre Plouffe), Gilles (Carole Cousineau), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Jean-Louis Gignac (Jeannine Turgeon), ses neveux, nièces, autres parents et amis.Selon la volonté du défunt il n'y aura pas d'exposition ni de cérémonie.Les cendres de M. Ovide Gignac seront inhumées en Gaspésie à une date ultérieure.ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com