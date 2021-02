Des avions-cargos jusqu’en Afrique

Spécialiste de la maintenance et de la reconfiguration intérieure d’avions, Avianor a été frappée de plein fouet, comme la plupart des acteurs aéronautiques, par la pandémie. L’entreprise québécoise s’est adaptée aux circonstances en se lançant dans la conversion d’avions passagers en appareils cargo.

Depuis le printemps dernier, les travailleurs d’Avianor ont ainsi transformé pas moins de 24 avions.

Le plus récent est un Boeing 787 de Kenya Airways. Il s’agit du tout premier appareil de ce type dans le monde à avoir été converti en avion tout cargo.

Le projet devait être homologué par les autorités réglementaires. Or, le transporteur africain voulait que ce soit fait aux États-Unis avec la Federal Aviation Administration (FAA). Avianor a donc fait appel à une autre PME québécoise, Altitude Aerospace, qui a un bureau aux États-Unis.

En temps normal, la FAA exige qu’un ingénieur valide physiquement tout changement d’importance dans un avion. Mais compte tenu de la pandémie, elle a accepté une visite virtuelle.

« On a eu des vidéoconférences à toute heure du jour et de la nuit, raconte Matthieu Duhaime, chef de l’exploitation d’Avianor. L’équipe a fait un travail remarquable pour faire certifier ce projet par la FAA et les autorités locales du Kenya en un temps record. »

Tous ces efforts pourraient être payants. « Depuis une semaine [...] on a déjà trois clients qui nous ont demandé des soumissions pour des conversions de 787 », précise M. Duhaime.

L’entreprise avait déjà attiré l’attention avec son premier projet du genre : la conversion cargo d’un gigantesque Boeing 777 d’Air Canada en six jours, en avril 2020. Ont suivi des appareils d’Air Transat et de six autres clients.

Revenus en baisse

Le développement de cette nouvelle activité n’a pas empêché Avianor d’accuser une baisse importante de ses revenus en 2020. Celle-ci a dépassé les 35 %, ce qui est tout de même enviable dans une industrie où certaines entreprises ont subi des chutes de plus de 70 %.

Au plus fort de la crise, Avianor a dû mettre à pied la moitié de ses quelque 300 salariés. Aujourd’hui, grâce à une certaine reprise et à la subvention salariale d’Ottawa, l’entreprise emploie environ 280 personnes.

Matthieu Duhaime s’attend à ce que la reprise soit inégale une fois que les restrictions de voyage auront été levées.

« Il va y avoir énormément de demande [pour l’entretien et la reconfiguration d’avions] parce qu’il y a des compagnies qui vont avoir cessé leurs activités et d’autres qui vont vouloir changer leur flotte, explique-t-il. On s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de mouvement dans le marché. »

Fondée en 1995, Avianor appartient depuis 2019 à la québécoise Drakkar.