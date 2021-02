BÉLAND, Marie-Marthe



À Drummondville, le 11 février 2021, est décédée à l'âge de 90 ans et 6 mois, madame Marie-Marthe Béland, veuve de monsieur Jean-Louis Cossette, domiciliée à Drummondville, native de Sainte-Thècle en Mauricie.Madame Béland laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe, Gaétan, Hélène, Claire, Jean-Claude, Sylvie et leur conjoint(e); ses petits-enfants: Loraleen, Audrey-Anne, Marie-Julie, Vincent, Martin, Sarah-Eve, Maé, Lysiane, Léa et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Virginie, Frédéric, Delphine, Lana, Albert, Félicité, Olivia-Rose et Aurélie; sa soeur Jacqueline, ses belles-soeurs, ses beaux-frères et leur famille ainsi qu'autres parents et amis.Madame Béland a été confiée à la :2625, BOULEVARD LEMIREDRUMMONDVILLETél : 819-472-3730Ligne info-décès 819-477-5924www.jndonais.caEn raison des circonstances actuelles, le rituel funéraire aura lieu à une date ultérieure.La famille de Madame Béland tient à remercier chaleureusement le personnel soignant du 2e ouest du CHSLD Frederick-George-Heriot pour ses soins attentionnés et son professionnalisme.En guise de sympathie, des dons à la Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique (SLA) seraient grandement appréciés./slaquebec/DIM/