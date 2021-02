PAQUIN, Irène



À Lachine, le 5 février 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Irène Paquin, épouse de feu Joseph Nunzio D'Aprile.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gaétane, Ronald (Nathalie) et Jules (Linda), ses petites-filles Julie, Sara-Ann et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la pandémie, la famille se réunira en privé.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Place des Brises à Lachine pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.