NANTEL, Marie-Paule

Notre très chère Marie-Paule est décédée paisiblement le 5 février 2021 à l'âge de 96 ans entourée de ses nièces.



Fille de feu Alexina née Denis et feu Hervé Nantel et soeur aînée de feu Jacques (feu Marielle) et feu Lucille, elle laisse dans le deuil son beau-frère Roger, ses nièces et neveux Chantal, Louise (Pierre), Sylvie, Jacques, André et Lise (feu Pierre Nantel), ses petites-nièces et petits-neveux de même que de nombreux parents et amies très chères.



En raison des circonstances actuelles, la cérémonie religieuse et l'inhumation auront lieu en privé.



Nous remercions du fond du coeur le personnel du Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe pour les bons soins prodigués et la bienveillance manifestée au cours des six dernières années.



Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre du C.H. Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.