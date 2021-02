BONNIER, Yvon



À Laval, le 6 février 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé Yvon Bonnier, fils de feu Paul Émile Bonnier et feu Lucile Dorion et frère de feu Raymonde.Il laisse dans le deuil ses frères Claude (David) et Philippe (Lucie), ses neveux et nièces: feu Pascale, Mijanou, Marc, Michèle, Carl et Julien, parents et nombreux amis.Yvon a su toute sa vie rester jeune d'esprit et regardait le côté positif des choses. Passionné de ski, cinéma, musique, nourriture chinoise et son dessert favori le Whippet.