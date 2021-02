Fermeture de deux RPA à Trois-Rivières: le CIUSSS forcé de s’expliquer

La fermeture avec 48 heures d’avis des résidences pour aînés St-Pie X et Villa du Parc, à Trois-Rivières, a continué de soulever l’indignation vendredi, alors que les deux résidences qui abritaient 24 aînés sont maintenant désertes.

Demeuré vague sur les raisons qui l’ont poussé à agir de la sorte, invoquant la confidentialité des dossiers, le CIUSSS a été forcé de s’expliquer davantage.

C’est le président-directeur général de l’organisation, Carol Fillion lui-même, qui est allé à la rencontre des médias, en après-midi.

M. Fillion a fait valoir que les deux résidences étaient dans la mire du CIUSSS depuis mai 2020.

Surveillance, sondages et témoignages auraient permis de mettre en lumière la maltraitance physique et psychologique qui sévissait entre les murs des deux établissements.

Le gestionnaire a notamment évoqué l’attitude agressive manifestée à l’endroit des aînés et des soins physiques déficients, telle que l’administration de médicaments sans prescription.

Questionné à savoir ce qui avait poussé le CIUSSS à agir si prestement et si la situation était connue depuis des mois, Carol Fillion a invoqué la sécurité et l’intégrité des résidents.

«Les autres avenues ont été évaluées, mais c’est la meilleure décision qui selon nous devait être prise.»

Rappelons que la propriétaire des deux résidences, Nathalie Boisclair, avait offert de se retirer et de confier la gestion des deux établissements au CIUSSS.Sur le terrain, c’était le branle-bas de combat, avec des camions de déménagement, des voitures et des taxis qui faisaient le va-et-vient entre les deux résidences et les nouvelles demeures des aînés, trouvées à la hâte.

Pour la mère de Jean Beaulieu, il faudra désormais compter 800$ de plus par mois pour se loger.

Celui-ci ne décolérait pas lors de sa rencontre avec l’équipe de TVA Nouvelles.

«Si c’était si grave pour les sortir en 48 heures, pourquoi ils ne lui ont pas enlevé son permis ?», a-t-il demandé.

Il relate que l’état de santé de sa mère n’a cessé de se détériorer depuis qu’elle a appris qu’elle devait partir.

De son côté, la propriétaire des deux résidences, Nathalie Boisclair, encaissait encore le choc.

En gestion de crise depuis trois jours, elle s’est montrée très émotive lorsque rencontrée à la résidence St-Pie X, maintenant abandonnée.

«Sur la place publique, ils ont sali mon nom royalement, sans même savoir tout», a-t-elle déclaré.

La ministre Marguerite Blais, responsable des Aînés et des proches aidants, a décliné les demandes d’entrevue de TVA Nouvelles, se contentant de répondre par écrit que «le CIUSSS a pris sa décision à la lumière des informations et des plaintes qu’il a reçues, et ce, afin qu’une situation comme celle du Manoir Liverpool à Lévis ne se répète pas [...] Il y a une limite à l’accompagnement des RPA par les CISSS et les CIUSSS, lorsque les non-conformités ne font que s’empiler».