Étoile montante de l'humour, rien ne semble arrêter Mathieu Dufour

Humoriste touche-à-tout, véritable vedette du web, Mathieu Dufour a su tourner à son avantage l’arrivée de la pandémie. Après une année 2020 pour le moins occupée, le comique de 26 ans commence 2021 sur les chapeaux de roue avec de nombreux projets: Star Académie, Le pire du pire, Poulet cru, On parle de santé mentale... Rien ne semble l’arrêter.

Réussir à attraper Mathieu Dufour au bout du fil n’est pas une mince tâche. L’humoriste déborde de projets ces jours-ci. Dimanche, lors de la première variété de Star Académie, il y fera une apparition en compagnie de Mélissa Bédard et de Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Le trio forme la nouvelle Escouade Star Académie que l’on verra toute la saison. « Notre rôle est de faire le lien entre le public, les familles et les candidats », dit Mathieu.

Le mandat de l’Escouade s’adaptera à l’évolution des mesures sanitaires cet hiver. « Ça ne me stresse pas vraiment, parce que j’aime ça y aller tout le temps un peu dernière minute », dit Mathieu.

En novembre dernier, l’humoriste s’est vu confier un nouveau mandat d’animation avec Le pire du pire, qui sera disponible mardi sur ICI TOU.TV EXTRA.

Ce magazine de 20 épisodes d’une dizaine de minutes mêlera entrevues, sketches et défis. Mathieu y recevra une belle brochette d’invités, dont Arnaud Soly, Sarah-Jeanne Labrosse, Pierre-Yves Lord et Ludivine Reding.

« Avec les invités, au lieu de parler des bons coups, on va parler de leurs échecs et dans quoi ils sont mauvais, mentionne l’humoriste. Ce n’est pas quelque chose qu’on voit souvent ! »

Duo avec Véro

Depuis quelques jours, Mathieu Dufour fait aussi partie de l’équipe d’On parle de santé mentale, à Télé-Québec. « J’y suis entre autres avec Rosalie Vaillancourt et Matthieu Pepper, dit-il. On donne plein d’outils et de références pour aider les jeunes. »

Enfin, le 18 février, on pourra entendre la chanson Poulet cru, que Mathieu a enregistrée avec Véronique Cloutier. « Ça vient d’une joke qui est encore allée trop loin ! Le soir de l’Halloween, Véro et moi, on a inventé une toune sur un live Instagram. Les paroles n’avaient vraiment pas de sens. »

Nommé deux fois aux Olivier (Découverte et Artiste COVID), Mathieu Dufour souhaite poursuivre sur sa lancée cette année. « Je veux continuer de m’amuser. »

► Mathieu Dufour animera Le pire du pire dès mardi sur ICI TOU.TV EXTRA. Il lancera aussi une nouvelle chanson, Poulet cru, avec Véronique Cloutier jeudi. Pour toutes les infos : facebook.com/mathduff.