«KK» au neutre

Jesperi Kotkaniemi suit le rythme du Canadien. Quand l’équipe joue bien, il joue bien. Quand l’équipe s’endort, il s’endort.

L’attaquant n’a pas écrit son nom sur la feuille de pointage à ses quatre dernières rencontres. Sur le plan offensif, le Finlandais n’a pratiquement rien généré. Comme l’équipe, il est en panne.

Utilisé au centre de Tyler Toffoli et de Joel Armia ou Corey Perry depuis le début de la saison, Kotkaniemi se retrouve maintenant entouré par Tomas Tatar et Armia.

Nouveaux ailiers

Claude Julien a envoyé Toffoli aux côtés de Phillip Danault et de Brendan Gallagher pour le remplacer par Tatar depuis la fin du match contre les Maple Leafs, mercredi au Centre Bell.

« Je n’ai pas fait ce changement juste pour Kotkaniemi, je cherchais plus à créer une étincelle chez l’équipe, a expliqué Julien. On a parlé de la patience avec nos trios. On l’était lors des 12 premiers matchs. Mais des fois, de petits changements peuvent créer un élan pour l’équipe. »

« KK est un jeune joueur. Il y aura toujours des situations où ça reste plus difficile pour un joueur. C’est maintenant une chance pour lui, comme pour le reste de l’équipe, de démontrer qu’il va travailler pour s’en sortir. Il ne joue pas extrêmement mal, mais il ne génère pas beaucoup d’attaque dernièrement. S’il simplifie son jeu, les choses tourneront de bord. C’est ce qu’on espère avec lui. On est jeune au centre, on sait qu’il y aura des périodes difficiles. »