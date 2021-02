«La frustration commençait à monter»–Shea Weber

Partir en congé en subissant une troisième défaite consécutive, une quatrième en cinq rencontres, aurait été dur pour le moral des troupes. C’est avec cette idée en tête que le Canadien a amorcé le match, ce qui lui a grandement nui.

« La nervosité et nos deux derniers revers ont fait en sorte qu’on tenait notre bâton beaucoup plus serré. Mais les Leafs contrôlaient bien la rondelle, on courait après beaucoup. Claude a apporté des modifications et on s’est bien ajustés à partir de la deuxième période. »

– Phillip Danault

« En raison des derniers matchs, la frustration commençait à monter. On veut obtenir des résultats. Nous nous sommes tous mis à la tâche. Tout le monde a aidé à sa façon et Carey a été très solide. »

– Shea Weber

Au moins, le Tricolore a le mérite de ne pas avoir abandonné. Cependant, les joueurs sont conscients qu’ils ne s’en sortiront pas toujours de manière aussi positive sans un effort de 60 minutes.

« On a trouvé une façon de gagner, même si on n’a joué que 20 minutes. Notre gardien nous en a donné l’occasion. Il y a des aspects de notre jeu que l’on devra assurément améliorer. »

– Brendan Gallagher

Il n’y a pas que les joueurs du Canadien qui ont souligné le travail de Carey Price. Dans le vestiaire des Leafs, on a également reconnu que la contribution du gardien du Canadien a fait une grande différence.

« En troisième période, lorsqu’on envoyait la rondelle profondément dans leur territoire, on était incapables de la tenir loin de Price. Il est comme un troisième défenseur. Il peut sortir la rondelle de sa zone et générer de l’attaque. C’est ce qui le place dans une classe à part. »

– Auston Matthews