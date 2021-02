Les cégeps anglos comme la saucisse Hygrade

Le slogan est connu au point d’en être devenu un adage : la saucisse Hygrade est la meilleure parce que tout le monde en mange et tout le monde mange de la saucisse Hygrade parce que c’est la meilleure.

À consulter le Palmarès des cégeps publié par Le Journal, on dirait bien que le principe s’applique aux institutions collégiales anglophones.

S’il s’avère toujours que celles-ci sont les meilleures quant au taux de diplomation de leurs étudiants, cet avantage est largement amoindri quand on tient compte du fait qu’elles accueillent déjà les étudiants les plus forts, parce qu’elles ont le luxe de les choisir. C’est elles qui reçoivent le plus d’inscriptions.

Or, la moyenne générale au secondaire, c’est un des facteurs déterminants, sinon le plus important, pour prédire les chances de succès d’un étudiant au cégep.

Si on tient compte de là où sont partis les étudiants des cégeps francophones, plusieurs d’entre eux font beaucoup mieux pour amener leur clientèle vers la réussite.

Le réflexe canadien-français

Au Québec, malgré plus de soixante ans de révolution tranquille et une progression fulgurante de notre niveau de scolarisation, on conserve un très fort réflexe canadien-français.

Il s’agit de cette pensée qui nous amène à croire spontanément à la supériorité des institutions anglophones, fondées sur la rigueur et le côté pratique que l’on attribue volontiers aux Anglo-Saxons.

Il est donc courant chez nous de vouloir envoyer ses enfants à l’école anglaise et de les encourager à se diriger vers des études supérieures dans des établissements anglophones dès qu’ils en auront l’occasion.

Ce n’est pas pour rien que le Collège Dawson est devenu le plus gros cégep au Québec, qu’un étudiant montréalais sur deux qui étudie dans un programme universitaire le fait en anglais, que le réseau anglophone accueille 18 % de nos étudiants collégiaux. Pourtant, seulement 9 % des Québécois sont de langue maternelle anglaise.

Cela tient à la volonté de maîtriser la langue, évidemment, et c’est vrai que connaître l’anglais est un avantage incontournable, que l’on peut toutefois obtenir d’innombrables façons dans le monde d’aujourd’hui.

Avec un abonnement à Netflix et à Spotify, il faudrait quasiment faire exprès pour ne pas l’apprendre.

Le prestige

Si tant de jeunes Québécois veulent poursuivre des études supérieures en anglais, ce n’est donc pas seulement pour mieux connaître cette langue, c’est aussi parce que l’on accorde plus de prestige aux écoles anglophones. On pense qu’elles sont meilleures, en somme.

On revient au principe de la saucisse Hygrade. Si les cégeps anglais sont meilleurs, c’est parce que les meilleurs étudiants les fréquentent. Pas parce que l’enseignement y est supérieur. Au contraire, certaines études indiquent même que les exigences y sont moins élevées.

On discutera certainement pendant encore longtemps de l’opportunité de limiter l’accès aux cégeps anglophones pour les jeunes scolarisés jusqu’ici en français.

De manière plus immédiate, le gouvernement de la CAQ devra se débattre avec la patate chaude de l’agrandissement du Collège Dawson.

À la fin, toutefois, il serait urgent de se défaire de ce maudit réflexe canadien-français qui nous amène à penser que ce qui se passe en anglais est nécessairement mieux.