Open d'Australie: Medvedev s'en sort en cinq sets, une première

Daniil Medvedev (4e) ne s'en est sorti qu'en cinq sets 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0 après avoir mené deux manches à zéro face au Serbe Filip Krajinovic (33e) au troisième tour de l'Open d'Australie, samedi à Melbourne.

Il s'agit de la toute première victoire de Medvedev dans un match en cinq sets. Jusque-là, le Russe avait perdu les six qu'il avait disputés.

Medvedev, vainqueur du Masters 1000 de Paris, puis du Masters en fin de saison dernière, a d'abord continué sur son impressionnante lancée, jusqu'à mener deux sets à zéro.

Ça n'a pas découragé Krajinovic, qui, à force d'efforts, est parvenu à empocher la troisième manche. La suivante a été douloureuse pour Medvedev, tant dans sa tête que dans son corps. Ses invectives répétées à l'égard de son entraîneur français Gilles Cervara ont poussé ce dernier à quitter les tribunes. Puis, à 5 jeux à 2 en faveur de son adversaire serbe, il a demandé un temps mort médical pour se faire masser l'arrière de la cuisse gauche.

« Dans le troisième set, je me suis un peu tendu, et lui a augmenté son niveau. Il a joué à un niveau incroyable dans le quatrième », a estimé Medvedev.

Contraint de jouer un cinquième set décisif, Medvedev a su se ressaisir au moment opportun et n'a plus laissé aucune chance à Krajinovic. Il s'est finalement imposé après un peu plus de trois heures de match.

« J'ai essayé de changer ma position au retour, ça a l'air d'avoir fonctionné », a-t-il souri.

Medvedev affrontera l'inattendu Américain Mackenzie McDonald (192e), tombeur un peu plus tôt du Sud-Africain Lloyd Harris (7-6 (9/7), 6-1, 6-4), pour une place en quarts de finale.

À cheval sur 2020 et 2021, le Russe en est désormais à dix-sept victoires consécutives.