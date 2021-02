[PHOTOS] Déjeuner de la Saint-Valentin: 10 idées de restos pour surprendre votre douce moitié

Surprenez votre douce moitié le matin de la Saint-Valentin, en l’invitant à partager un petit déjeuner au lit ou autour d’une table romantique, avec la complicité d’un restaurateur près de chez vous. Pour que la surprise soit parfaite, planifiez dès aujourd’hui votre livraison ou votre cueillette, en consultant les sites internet des restaurants et des différentes plateformes de livraison.

Normandin

Plus d’une vingtaine de déjeuners sont offerts en tout temps au comptoir et à la livraison chez les restaurants Normandin. La populaire assiette Campagnarde, l’assiette brunch et la pizza déjeuner font partie des généreux plats qui dessineront un sourire sur le visage des amoureux ce dimanche. Les fèves au lard, les cretons maison ainsi qu’une foule d’autres produits qui font saliver en matinée sont aussi disponibles dans la section épicerie des restaurants, dont la pâte à crêpes liquide, parfaite pour concocter des crêpes en forme de cœur.

Cora

Pourquoi ne pas rester au lit pour savourer un délicieux déjeuner fruité de chez Cora, dont le Panini-crêpe Passe-Partout (œufs, jambon ou bacon et fromage cheddar roulés dans une crêpe grillée, avec fruits frais), la gaufre aux fruits ou encore le Spécial Cora (2 œufs, bacon, jambon, saucisse, pancake et pommes de terre). S’il y a des petits valentins à la maison, l’un des cinq plats à partager Cora comblera toute la famille. Pour mettre la main à la pâte, c’est la Boîte déjeuner Cora, offerte en quatre déclinaisons, qu’il vous faut.

Ben & Florentine

Partagez votre couette ou votre table avec l’un de ces plats vedette de chez Ben & Florentine: la Poêlée 3 viandes, la Poutine Ben & Florentine, le Combo Gourmandise (deux œufs, bacon, saucisses, une demie gaufre avec amande et chocolats, pomme de terre, compote de pomme et rôties), ainsi que le Bénédictine Bacon et Pommes caramélisées. Surveillez aussi les offres combos spéciales pour la Saint-Valentin. Et pour cuisiner un festin, les kits brunch «tête-à-tête» et «familial», comprennent tout le nécessaire!

Tutti Frutti

Pour une Saint-Valentin complètement fruitée, Tutti Frutti propose la très fraîche et colorée Crêpe Fruits des champs, Nutella et crème pâtissière. Si votre cœur balance entre les saveurs sucrées et salées, le Combo crêpe bananes Nutella avec œufs, bacon et pommes de terre rissolées, charmera vos papilles indécises. Et parce qu’il est difficile de résister aux classiques matinaux, le Combo Gourmand (2 œufs, pommes de terre rissolées, pancake, bacon, saucisse, cretons, fèves au lard, rôties) est toujours de mise.

Eggsquis

Pour une divine table de la Saint-Valentin, Eggsquis propose de faire place à la diversité, en y déposant le déjeuner Delight Royal (crêpe nature, pain doré, bleuets, bananes, fraises, framboises et crème anglaise) et la combinaison Sucrée-salée (une demi-crêpe fraises et crème pâtissière et une demi-crêpe jambon et fromage suisse). Il y a aussi l’assiette Tutti Frutti Excellence (fruits, fromage cottage, bagel et jus d’orange) et du Spécial Brunch (deux œufs, bacon, jambon, saucisses, fèves au lard, creton crêpe et pain doré), pour séduire votre bien-aimé.

L’Oeufrier

Peu importe votre appétit et votre état d’esprit au lever, L’Oeufrier a un déjeuner pour vous. Pour les amoureux noctambules, la Poutine «Lendemain de Veille» (œufs, fromage en grains, bacon, saucisses, jambon, bologne, sauce hollandaise et patates), leur redonneront de l’énergie. Le Bol smoothie L’Infidèle Parfois, aux fruits des champs, avec granola aux noix et canneberges, graines de chia et de citrouilles, copeaux de noix de coco et sirop d’érable, suscitera certainement la discussion. Quant aux mordus des œufs bénédictins, le Béné Joe le Portugais (chorizo, oignons, poivrons, fromage de chèvre, sauce hollandaise), rassasiera leurs papilles.

Allô! Mon Coco

La variété est au menu des restaurants Allô! Mon Coco. Le déjeuner Coco Good Morning (brioche à la cannelle coupée en deux, garnie d’un côté d’un œuf et de bacon et de l’autre de fruits), le Béné Poulet frit sur gaufre avec sauce hollandaise, ainsi que le Wrap Atlantic (œufs brouillés, saumon fumé, fromage à la crème, oignons rouges, tomates et câpres) font saliver. Spécialement pour la Saint-Valentin, lors de commandes à emporter uniquement, à l’achat de 35$ avant taxes, les gourmands reçoivent gratuitement le Pain doré aux canneberges ou les Crêpes Red Velvet.

La Buena

Vivre un moment gourmand en compagnie de l’être aimé, quelle délicieuse façon de lui faire la cour, avec la complicité du restaurant La Buena à Gatineau. Parmi les plats chouchous figurent le bénédictine Bueno (jambon, épinards, champignons, oignon et fromage suisse), l’assiette Buena (2 œufs, bacon, saucisse, jambon, crêpe victorienne, fèves au lard et cretons) et la généreuse Crêpe victorienne chocolat et fraise. En plus, seulement pour la Saint-Valentin, La Buena offre deux smoothies pour le prix d’un. Tous ces délices sont disponibles pour emporter et en livraison.

Le Luxor

Envie de faire la grâce matinée sans avoir à s’occuper de préparer le déjeuner? Oeuf bénédictin du Pacifique (saumon fumé), Pizza brunch, Omelette aux fromages d’ici, Bagel garni, Crêpe Cordon bleu (œuf, jambon, fromage suisse et sauce fromage), assiettes santé et plusieurs autres déjeuners alléchants et variés sont proposés en livraison (dès 11h) et à emporter, au restaurant Le Luxor de Victoriaville. Les amoureux affamés seront comblés!

Coco Loco

Que vous ayez envie ou non de cuisiner le matin de la Saint-Valentin, le restaurant Coco Loco de Laval saura vous faire plaisir! Sortez les ustensiles pour concocter un savoureux déjeuner à l’aide des ensembles prêts-à-cuisiner (traditionnel, santé ou de luxe) ou restez au lit en commandant (livraison ou pour emporter) un des nombreux plats au menu. Vous craquerez notamment pour les gaufres garnies de baies de saison, arrosées d’une sauce au chocolat-noisettes, pour les œufs bénédictins Californie avec poulet grillé, avocat, tomates séchées au soleil et fromage de chèvre, ainsi que pour la crêpe Bananoix rehaussée de bananes, pacanes, sauce au chocolat-noisettes et miel.

