Quels sont les coûts cachés liés à l’achat d’une propriété?

Que ce soit pour des propriétés neuves ou usagées, les d’acheteurs découvrent invariablement de nombreux et importants coûts cachés ou imprévus.

Certains ont heureusement été alertés par leur prêteur hypothécaire, leur promoteur ou leur agent d’immeuble. Ces frais sont bien connus : droits de mutation (ou taxe de bienvenue), frais de notaire, inspection préachat, évaluation exigée par le prêteur, certificat de localisation, etc. D’autres moins, comme des frais exigés par des services publics (câble, internet, transfert d’adresse postale, etc.).

Si votre nouvelle propriété n’est pas desservie par l’aqueduc ou les égouts, vous devrez prévoir des frais d’analyse de l’eau du puits (exigés par le prêteur ou l’assureur) et de la fosse septique. Vous aurez peut-être à vider votre citerne si vous avez un système de type Ecoflo. De plus, dans certaines régions, prêteurs et assureurs exigeront des analyses de sol ou de l’isolation (notamment pour la pyrite ou la vermiculite).

Mais plusieurs frais additionnels vont rapidement grever votre budget. Certains sont incontournables, d’autres liés à votre qualité de vie.

Aménagement

Vous voudrez certainement adapter ou rafraîchir votre logement. Vous devrez donc prévoir des dépenses pour de petits travaux (rénovation ou peinture), des stores ou des rideaux, le nettoyage des tapis. Pour des rénovations plus importantes, vous aurez à obtenir un permis de la municipalité.

Certains acheteurs n’hésiteront pas à s’endetter de plusieurs milliers de dollars pour des électroménagers et des meubles neufs.

D’autres veulent changer l’apparence ou simplement profiter de leur terrain : prévoyez des milliers de dollars pour le paysagement (gazon, fleurs, arbustes, arbres, main-d’œuvre) et tout autant pour l’installation d’un système d’irrigation. Sans oublier les meubles de jardin, les jouets extérieurs ou la remise.

Vous aurez aussi à acheter de nombreux objets destinés à l’entretien de la propriété : pelles, balais, tondeuse, souffleuse, outils divers, matériel de jardinage. S’ajoutent la domotique (système d’alarme, détecteurs divers, sonnette et thermostats intelligents, nouveau routeur) et la qualité de l’air (échangeur d’air, humidificateur ou déshumidificateur).

Enfin, certains en profitent pour se doter d’un spa ou d’une piscine. Prévoyez des milliers de dollars pour la clôture obligatoire, les meubles, les gadgets, les jouets, la terrasse et le réaménagement paysager après installation.

Un conseil : faites-vous un budget avant d’acheter une nouvelle propriété (application gratuite : toutbiencalcule.ca).

FRAIS DONT IL FAUT TENIR COMPTE