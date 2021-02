Relâche en mars ou zone orange?

Si la tendance se maintient, les régions en zone rouge ne vont pas virer à l’orange le 22 février comme le laissait envisager François Legault la semaine dernière.



L’incertitude autour des variants, mais principalement la semaine de relâche semble expliquer le changement de discours du premier ministre : « Est-ce qu’on garde le couvre-feu à 8 h dans toutes les zones rouges? Est-ce qu’on garde toutes les zones rouges jusqu’au 8 ou jusqu’au 15 mars? C’est quelque chose qu’on regarde. »



Ce qui est surprenant dans ce revirement de situation, c’est que la semaine de relâche n’est pas apparue dans le calendrier scolaire au cours des derniers jours comme par magie et que les variants sont dans le discours scientifique entourant la COVID-19 depuis plusieurs semaines.



Suivre l’Ontario?



Jeudi après-midi, le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, a annoncé que la semaine de relâche ontarienne était repoussée à la mi-avril.



Est-ce que le Québec devrait faire la même chose?



Bien entendu, le temps presse. Le 1er mars est à nos portes, mais il faut absolument que le gouvernement caquiste se pose la question. Les membre de l'équipe Legault ont déjà eu ce débat à l’interne en début d'année, mais ils doivent quand même se reposer la question à ce moment-ci.



Un choix



Le choix devant M. Legault est simple : maintenir la semaine de relâche le 1er mars en gardant 90% de la population en zone rouge ou retarder la relâche et permettre à la grande majorité des Québécois de retourner à une vie un peu plus normale en zone orange.



Malheureusement, la population n’aura pas son mot à dire dans cette situation. Il serait intéressant de voir l’option qui serait choisie par ceux qui vivent en zone rouge.



Bien entendu, les professeurs et les élèves comptent sur la semaine de relâche pour reprendre un peu leur souffle. Cependant, une semaine de pause en avril serait tout autant bénéfique.



Si le gouvernement voit un mur devant lui, il a encore le temps de changer sa décision et de l’éviter.



Comme dit le dicton : « il n’y a que les fous qui ne changent pas d’idée. »