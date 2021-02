«Vous allez voir une équipe différente»

L'entraîneur-chef des Canadiens de Montréal, Claude Julien, garde la foi envers le jeune Alexander Romanov même si son jeu n'a pas été tout à fait à point lors des derniers matchs.

C'est plutôt le partenaire du Russe, Brett Kulak, qui écopera et qui passera son tour face aux Maple Leafs de Toronto, samedi soir.

«Les outils pour avoir du succès, Romanov les a tous, a expliqué Julien. C'est un bon défenseur physique avec une bonne mobilité. On voit le potentiel. Et comme équipe, on n’a pas connu de gros matchs dernièrement.»

Voyez le point de presse de Julien dans la vidéo ci-dessus.