Un peu d’émotion en jeux

La Saint-Valentin, son cortège de cœurs, de roses et de douces pensées, est l’excuse parfaite pour plonger dans plusieurs jeux. Car l’émotion virtuelle se décline en couple, en famille ou seul(e) devant un écran.

Couleurs, musique et déhanchements avec «Just Dance 2014» (pour PlayStation 3, Wii, Wii U, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One)... Voici de quoi débuter la Saint-Valentin de la manière la plus endiablée qui soit. Cet opus de la célèbre franchise comprend des ajouts appréciables tels la possibilité pour un joueur d’être le danseur principal ou encore d’obtenir des points supplémentaires en chantant les pièces musicales. Et de ce côté, rien à craindre, car la diversité est au rendez-vous. De wii.i.am à Lady Gaga en passant par Katy Perry ou Abba, il y en a décidément pour tous les goûts.

Si votre conjoint ou conjointe n’est pas «gamer» pour deux sous, dirigez-vous vers les titres mettant en vedette Mario, le plus sympathique des plombiers. Dans «Mario Kart», dont le «Mario Kart Live: Home Circuit» sorti en octobre dernier (les titres sont disponibles pour toutes les consoles Nintendo), les joueurs s’affrontent – gentiment – lors de courses peuplées des personnages ayant fait la renommée de la maison japonaise. Les couleurs sont éclatantes, les circuits amusants et les pièges redoutables!

Toujours dans le domaine des jeux simples à faire à deux ou en famille - si vous souhaitez faire participer vos enfants à cette fête de l’amour -, les jeux Lego sont eux aussi des incontournables. Qu’il s’agisse du jeu consacré au premier film ou au deuxième («The Lego Movie 2 Videogame» pour Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, macOS), on promet de sauver le monde, un niveau à la fois.

Les adultes désirant un peu plus d’action peuvent se dirigent vers «Army of Two: The Devil’s Cartel» (PlayStation 3, Xbox 360) dans lequel vous vous battrez contre les membres d’un cartel. Même si des fonctionnalités amusantes du jeu coopératif à deux ne sont plus d’actualité dans ce troisième opus de la série, le duo de «gamers» peut néanmoins personnaliser ses masques.

Pour les solitaires

«Apartment: A Separated Place» (pour Windows et MacOS via apartmentga.me et Steam) raconte une bien étrange histoire. Madison, la petite amie de Nick Connor, vient de le quitter après quatre ans d’amour. Le joueur incarne Nick et doit, au cours des deux heures que durent le jeu, découvrir la manière dont leur relation s’est terminée. Étonnamment nostalgique, ce titre est un petit bijou qui permet de s’interroger sur la force des sentiments.

«Florence» (pour iOS, Android, Windows, macOS et Nintendo Switch) est un bref jeu pas comme les autres. Sorti pour la Saint-Valentin 2018, le titre vous met dans la peau de Florence, une jeune femme de 25 ans, dont vous allez vivre la vie pendant 30 à 45 minutes. Mélange de puzzles (afin de donner une idée de la manière dont se déroule un rendez-vous galant), d’objectifs à atteindre et de petits jeux, «Florence» est sans contredit un titre bien émouvant dans lequel se plonger.

Dans «Dream Daddy» (pour iOS, Android, Windows, macOS, Play Station 4 et Nintendo Switch), l’objectif est on ne peut plus simple. Vous être un papa qui vient tout juste d’emménager avec sa fille à Maple Bay. L’intérêt de cette petite bourgade tranquille est son nombre de pères monoparentaux qui se cherchent un amoureux. À la fois amusant en raison de son nombre de plaisanteries et de son aspect très kitch et sensible en raison du scénario développant la relation entre un père et sa fille, ce titre est une bouffée d’air frais.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

La perte de temps utile de la semaine

Puisque la Saint-Valentin est la fête du couple, pourquoi ne pas se laisser tenter par un jeu pensé pour n’être joué qu’à deux? C’est le cas de «A Way Out» (pour Windows via Steam, Play Station 4 et Xbox One). Les joueurs incarnent des prisonniers, Leo et Vincent, devant s’évader et échapper aux autorités. La coopération entre les «gamers» est essentielle pour réussir les objectifs. De plus, «A Way Out» inclut un nombre impressionnant de mini-jeux (dont un jeu d’arcade) qui ajoutent une touche de divertissement bon enfant à un résultat fort intéressant.