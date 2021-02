«Marie-Lumière» de Lucie Pagé: un pont entre deux mondes

Pour son huitième livre, Marie-Lumière, la journaliste, militante et écrivaine Lucie Pagé sort des sentiers battus. Ce roman percutant raconte le parcours d’une femme qui doit mettre de côté ses croyances et ce qu’elle croyait être des vérités pour s’ouvrir à l’inconnu et aux savoirs ancestraux. Une histoire puissante, qui soulève de nombreuses questions sur le savoir millénaire des peuples autochtones et le rôle – sous-estimé – de la spiritualité dans la guérison.

Lucie Pagé a créé une héroïne forte en Marie-Lumière. La Dre Marie-Jeanne Richard, née de mère mohawk, est à bout de souffle et exaspérée. Après trente années de thérapie et d’antidépresseurs, elle ne se sent toujours pas libérée des sentiments dévalorisants qui l’habitent depuis un traumatisme subi pendant son adolescence.

Son mari, Louis, et son amie Sofia, ostéopathe, la convainquent d’essayer une plante médicinale ancestrale de l’Amazonie. Marie-Jeanne participera donc à une cérémonie d’ayahuasca offerte par des chamans du Brésil et d’Afrique du Sud sur le territoire mohawk de Kanesatake. Ce rituel lui permettra de voir un nouveau chemin de vie et de comprendre le rôle important de la spiritualité dans la guérison.

Le roman de Lucie Pagé tombe à point, avec la pandémie, le confinement, le couvre-feu, et l’adaptation à de nouvelles règles de vie. Adepte de yoga, l’auteure rappelle une phrase importante au sujet de l’introspection : « Tu ne peux pas aller à l’extérieur ? Va à l’intérieur. »

Lucie Pagé a donc écrit Marie-Lumière pendant le premier confinement. Elle avait des motivations profondes liées à la rencontre d’une inconnue, à l’autre bout du monde, qui lui a répété mot à mot ce que sa meilleure amie Brigitte lui avait dit sur son lit de mort, en 2007, au Québec. Elle en a été bouleversée et raconte cela dans le prologue.

« Cette rencontre m’a brassée et j’ai commencé à faire de la recherche. [...] C’est difficile de dire ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas parce que c’est un monde où on ne peut pas avoir de preuves. »

Ayahuasca

Après plusieurs années de recherches, elle s’est intéressée aux pouvoirs des plantes sacrées comme l’ayahuasca, utilisée dans les rituels de guérison de différentes cultures d’Amérique du Sud, entre autres.

« Cette plante et d’autres sont utilisées avec succès dans certains centres de santé au Brésil, au Pérou et au Costa Rica », explique-t-elle en entrevue.

« Dans ces endroits, on travaille avec des médecins, des psychologues et thérapeutes, des neurologues et autres spécialistes et avec des médecins spirituels ou des chamans. »

Lucie Pagé a commencé à explorer le monde spirituel en se demandant si c’était possible, s’il y avait « une autre dimension ». Elle a réfléchi beaucoup au sujet et considère que les Premières Nations ont quelque chose d’important à nous transmettre. « Écoutons les Premières Nations et arrêtons de cracher sur leur médecine », dit-elle.

« Il y a d’autres dimensions. Il y a un monde spirituel qui est là, mais qu’on ne peut pas voir avec nos cinq sens. Mais parce qu’on ne peut pas le voir dans nos laboratoires, ça ne veut pas dire qu’il n’existe pas. »

Journaliste, militante et écrivaine, Lucie Pagé a été correspondante pour Radio-Canada durant toute l’ère Mandela.

Elle a réalisé et produit des documentaires sur la violence faite aux femmes et sur les chants de libération d’Afrique du Sud.

Elle vit en alternance entre l’Afrique du Sud et le Québec depuis 1990.

Ses romans, témoignages et essais sont vendus dans plusieurs pays.

Il y aura une suite à Marie-Lumière.