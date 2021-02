Une ado de 14 ans atteinte d’une balle à la tête à Toronto

Une adolescente de 14 ans a été retrouvée blessée d’une balle à la tête dans un appartement de Toronto dans la nuit de jeudi à vendredi, mais a miraculeusement survécu. L’événement ne fait rien pour rassurer les habitants de la métropole canadienne, aux prises avec des fusillades à répétition.

Cette nouvelle tentative de meurtre sur une jeune adolescente torontoise n’est pas sans rappeler le meurtre, à Montréal, de Meriem Boundaoui, cette jeune Algérienne de 15 ans dont la vie a brusquement pris fin lorsqu’elle a été atteinte d’une balle à la tête dans l’arrondissement de Saint-Léonard, dimanche soir dernier.

L’identité de la jeune torontoise n’a pas été dévoilée, et les circonstances entourant l’événement n’étaient toujours pas claires samedi. Selon la police de Toronto, plusieurs jeunes, ainsi qu’un adulte, se trouvaient sur place lors de l’événement. Des informations préliminaires veulent que quatre mineurs ont été aperçus en train de quitter les lieux à pied.

Le superintendant de la police de Toronto s’est insurgé contre la violence qui a cours dans la Ville Reine, et en a appelé à la collaboration des habitants du secteur.

«La communauté est indignée par ces importantes fusillades, et le nombre d'armes à feu qui se trouvent dans les rues. Nous avons besoin que les gens de la communauté se manifestent et nous parlent des gens qu'ils connaissent et qui ont des armes, qu'ils nous laissent faire notre travail et saisir ces armes afin de les retirer de la rue», a-t-il déclaré, selon «CTV News».

Car l’endroit où a eu lieu ce plus récent drame est tout près de l’endroit où un garçon de 12 ans, Dante Andreatta Marroquin, s’était fait tuer par accident, il y a de cela trois mois.

Pour l’instant, la thèse d’un coup de feu accidentel n’est pas écartée par les enquêteurs.

Le maire de Toronto, John Tory, a encore une fois fait part de sa frustration face à l’augmentation de la violence dans sa ville.

«Les poussées d'activité de ce genre sont extrêmement déconcertantes. Peu importe le mois, le jour ou le secteur de la ville, c'est très dérangeant et c'est l'un des défis les plus complexes et les plus difficiles que nous avons à la mairie, d'essayer de comprendre exactement comment nous pouvons faire face à cela», a-t-il déclaré lors d’une entrevue à «CP24 Breakfast» vendredi matin.

La police a demandé aux résidents du coin de vérifier leurs caméras de tableau de bord afin de trouver des indices potentiels qui permettraient de mettre la main sur les personnes impliquées dans ce crime.