Une revisite léchée, mais trop hâtive

Forte de ses millions de copies vendues à l’échelle mondiale, la saga japonaise Nioh s’offre aujourd’hui une nouvelle vie avec une édition spéciale dédiée au PlayStation 5. Un produit complet et franchement alléchant pour les collectionneurs, mais qui arrive beaucoup, beaucoup trop rapidement en magasins, soit moins d’un an après la sortie du dernier chapitre.

Nioh 2 — ★★★1/2

La mode est aux rééditions, aux refontes et aux autres versions remastérisées de succès passés. Ça, on le comprend : non seulement l’engouement pour certains jeux résiste à l’épreuve du temps, mais les avancées technologiques deviennent également salvatrices pour les titres plus, disons, âgés.

Mais lancer une nouvelle édition d’un jeu, moins d’un an après sa sortie, à l’ère de la rétrocompatibilité ? Le studio japonais Team Ninja pousse peut-être un peu la note, et ce, même en bonifiant son offre grâce à l’ajout de l’ensemble des contenus additionnels lancés entre-temps.

N’empêche, les deux jeux revisités ici (intitulés simplement Nioh, puis Nioh 2) sont en plusieurs points irréprochables. L’un et l’autre nous plongent en plein cœur du Japon médiéval aux commandes d’un samouraï embarqué dans une quête historique peuplée de créatures folkloriques et de personnages de l’ère Sengoku.

Un univers exigeant

Photo courtoisie

À l’instar d’autres entrées dans le genre (communément appelé souls-like par les joueurs), Nioh et Nioh 2 ne sont pas le type de jeux qu’on apprivoise aisément ou rapidement. Le terrain, tant par ses mécaniques de combat que par ses procédés de mise à niveau de compétences et aptitudes, est aride, voire hostile, pour les novices qui devront y consacrer de nombreuses heures pour s’accoutumer.

Mais il n’en est pas moins satisfaisant lorsqu’on parvient à le maîtriser à force de patience et d’efforts. C’est particulièrement vrai dans le cas de Nioh 2 ; le joueur étant invité à découvrir un univers d’une beauté sublime dans toute sa complexité. Les défis y sont exigeants, les scènes cinématographiques magnifiques, et les intrigues captivantes.

Alors, la question demeure : cette réédition est-elle justifiée ou encore pertinente ? Les opinions risquent de différer.

Les novices y verront peut-être une porte d’entrée invitante pour découvrir l’univers de Nioh. Mais pour les initiés, gageons que cette refonte aurait été davantage appréciée dans quelques années.

The Nioh Collection est maintenant disponible pour PlayStation 5.