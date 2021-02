Une simple vie d’auxiliaire

Je n’ai rien de spectaculaire à raconter à vos lecteurs ni de glorieux pour vous en mettre plein la vue à vous, Louise. Mais je tenais à témoigner des mois difficiles que nous venons tous de traverser, de mon point de vue à moi, celui d’une infirmière auxiliaire en CLSC.

On a peu parlé de nous dans les rétrospectives de l’année, comme si ce qu’on fait auprès de la clientèle que l’on visite à domicile avait moins d’importance que ce qui se donne comme soins dans les hôpitaux, les CHSLD, les RPA, etc. Et tout comme nos collègues qui œuvrent en institution, on a aussi été confrontés à la peur latente d’attraper le fameux virus et de contaminer quelqu’un sans le vouloir.

Comme toutes les infirmières auxiliaires, je suis entre autres chargée de vérifier les signes vitaux de mes patients, de voir à ce qu’ils prennent bien leurs médicaments, à changer leurs pansements s’il y a lieu, à procéder à certains traitements, en plus de leur procurer les soins d’hygiène et de confort prévus dans leur protocole individuel.

Mais la plupart du temps, la partie la plus importante et la plus délicate de notre boulot se passe quand on s’attarde à vouloir apporter du réconfort à ces gens qui n’ont souvent que nous comme vis-à-vis pour s’épancher et faire le plein de chaleur humaine.

Si on s’attarde le moindrement à écouter les propos de ceux et celles qu’on visite plusieurs fois par mois et même par semaine, on réalise vite à quel point leur solitude est difficile à supporter pour certains. Leur peur de mourir isolés est souvent même palpable. On reçoit des confidences auxquelles on ne peut pas toujours donner suite aussi adéquatement qu’on le voudrait, mais elles nous restent en tête et viennent ajouter leur poids à notre fatigue quotidienne.

Mais ce que je veux avant toute chose souligner, c’est le fait que par notre travail, on permette à des gens de continuer à résider dans leur maison, dans leurs affaires, et que ça coûte beaucoup moins cher au gouvernement que de mettre tout ce monde-là en institution.

On joue un rôle important en ce qui concerne la partie technique de notre travail, mais la partie psychologique, elle, n’est jamais comptabilisée, alors qu’elle est tout aussi nécessaire, pour ne pas dire essentielle que la précédente, pour assurer le bien-être de la personne dont on doit prendre soin.

Je ne vous écris pas pour me plaindre, Louise, car j’adore mon travail, et malgré le supplément de précautions imposé par la pandémie, je ne le changerais pour rien au monde. Mais une petite tape dans le dos de temps en temps, ça nous ferait plaisir à nous autres aussi.

Une parmi tant d’autres

Vous avez raison de réclamer votre part de reconnaissance. C’est la raison pour laquelle je me suis empressée de publier votre mot tant il est important que nous, les citoyens du Québec, prenions enfin la mesure du boulot abattu par l’ensemble du milieu médical, et en particulier par ceux qui opèrent en extrémité de peloton, qui sont souvent les moins payés, mais qui exécutent une partie cruciale des soins aux bénéficiaires.

Elle a fait bien des ravages et nous a causé de nombreux soucis cette pandémie, mais elle aura eu un grand mérite : celui de mettre en lumière l’importance du travail exécuté par celles et ceux qu’on plaçait en queue de peloton dans la hiérarchie de notre système de santé, alors qu’ils sont en première ligne dans la chaîne des soins essentiels.

C’est un honneur de compter dans nos rangs des scientifiques et des savants qui font rayonner la province et le pays, et qui donnent à notre système de santé sa si bonne réputation, mais on s’est rendu compte depuis mars 2020 que si on ne peut compter sur tous ces vaillants soldats anonymes qui permettent au système de se tenir debout, c’est vite l’hécatombe.