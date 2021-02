«Amos, chasseur de masques»: la coupe Stanley de Bryan Perro

La patience digne d’un moine de l’auteur Bryan Perro a été récompensée. Après y avoir rêvé plus de 15 ans, le créateur d’Amos Daragon peut enfin savourer le passage à la télé de son célèbre héros grâce à la série animée «Amos, chasseur de masques», à Radio-Canada.

Nourri par l’espoir, mais aussi habité par des déceptions, l’écrivain a attendu la diffusion du tout premier épisode pour vivre pleinement cette naissance. «J’y ai cru quand j’ai vu, le 9 janvier, l’émission à la télé. Là, j’ai dit: “Yes!”», confie-t-il.

PHOTO COURTOISIE/CHRISTINE BERTHIAUME

Approuvé à 100 %

S’il tenait tant à ce que son adolescent fictif et ses amis se retrouvent au petit écran, c’est parce qu’il souhaitait leur faire vivre plus que ce qu’il a imaginé sur papier.

«C’est une façon de déployer autrement les personnages, les aventures, de raconter autrement l’univers, explique l’auteur. J’y tenais aussi parce que veut, veut pas, dans l’imaginaire, ça vient confirmer les choses [...] En même temps, soyons francs: cette série est la “repropulsion d’Amos d’Aragon”.»

Déjà traduite en 22 langues et racontée dans 27 pays, l’histoire d’Amos Daragon pourrait revivre là où les livres ne sont plus disponibles si, par exemple, un producteur étranger achetait les droits de l’émission.

Bien qu’il ne soit pas scénariste, comme il le précise, Bryan Perro a rédigé les grandes lignes de chacun des épisodes et, surtout, a approuvé tout ce qu’ils contiennent.

«C’est cool. Tout est là. Je suis très satisfait. C’est toujours mieux que ce que j’imagine. Quand on écrit, on voit des affaires, mais ce n’est pas clairement défini. On ne voit pas le personnage en 3D dans notre tête, on a une idée vague de ce qu’est le personnage: on comprend son caractère, comment il est, mais sa face, le vent dans ses cheveux, on n’a pas ça.»

PHOTO COURTOISIE/ICI Radio-Canada Télé

Rituels

Enfant, Bryan Perro se laissait entraîner avec joie dans de nombreuses aventures animées. «J’en consommais partout. Je peux chanter “Le pouding à l’arsenic” [de la série des “Astérix”, NDLR]. J’en consommais énormément. Ça faisait partie de tous mes samedis matin. Jeune, c’était la tradition d’écouter les dessins animés...»

Même à 52 ans, l’auteur n’a pas perdu cette habitude. Il prend un grand plaisir à regarder les épisodes de sa production, surtout qu’il ne les a pas encore tous vus.

«Je me lève à 6 heures, je prends mon café et j’écoute la première émission. Après ça, je me fais à déjeuner et je la réécoute à l’heure de l’Alberta. Ensuite, je peux partir ma journée. J’ai tellement hâte, le samedi matin; je ne me tiens plus, comme dans le temps que j’écoutais les bonhommes à la télé.»

Avec ce projet concrétisé qui le satisfait pleinement, Bryan Perro se permet-il déjà de rêver à un projet télé?

«Pour l’instant, je savoure celui-ci comme le gars qui gagne la coupe Stanley à Montréal, comme ça fait un bout qu’elle n’a pas été gagnée.»