Au secours de la monarchie

On assiste depuis quelques semaines à un déluge de contenu antimonarchiste dans les médias québécois. C’est comme si, depuis le départ de Mme Payette, cette institution qui a si bien servi le Canada depuis sa fondation était accusée de tous les maux. Car lorsqu’il s’agit de monarchie, les mythes et les accusations abondent: inutile, dépassée, pompeuse, onéreuse, étrangère au Canada. Regardons de plus près.

Inutile et dépassée? Je ne reviendrai pas sur le rôle de garde-fou et d’arbitre du monarque dans une monarchie constitutionnelle, il y a déjà assez d’articles à ce sujet, et je ne suis ni académicien ni constitutionnaliste.

Mais je sais que tous les pays sont faits de traditions, de symboles, de protocoles et de gravitas qui sont importants pour son identité et qui, souvent, reflètent son histoire et ses origines: le discours du trône, les noms des régiments, les distinctions honorifiques, les armoiries sur notre passeport, l’effigie du monarque sur notre monnaie, le serment de citoyenneté; autant de belles traditions que l’on cherche si ardemment à abolir.

Sans tambour ni trompette

Pompeuse? Il y a quelques années, je me promenais dans les jardins de Rideau Hall à Ottawa. Rideau Hall, ce n’est ni le palais de Buckingham ni le château de Versailles. C’est une grande demeure à la décoration intérieure somme toute assez contemporaine, entourée d’un grand parc ouvert à tous. Les gens y viennent se balader en famille.

Ce jour-là, j’avais croisé un grand-père sympathique qui promenait son chien en compagnie de son épouse. Il m’avait fait un grand sourire en passant à côté de moi. Ce monsieur, j’allais l’apprendre, c’était David Johnston, gouverneur général du Canada et prédécesseur de Mme Payette. Pas d’escorte sécuritaire, de tapis rouge, de tambours, de trompettes... Corrigez-moi si je me trompe, mais pour un chef d’État (de facto), on ne peut faire plus simple ni plus modeste.

Courtoisie Karim Al-Dahdah

Onéreuse? Dans les démocraties parlementaires comme celle du Canada, le poste de chef d’État et le poste de chef de gouvernement sont séparés, et c’est tant mieux comme ça. Il n’y a qu’à regarder chez nos voisins du Sud, chez qui cette fonction est combinée, pour pousser un soupir de soulagement.

Cela dit, il faut bien un budget pour un chef d’État. Au Canada, ce budget n’est pas très élevé en comparaison avec d’autres pays (autour du prix d’un café Tim Hortons par habitant). Et même si le Canada devait un jour devenir une république, il y a fort à parier que ce budget resterait le même.

La sécurité d’un président de la république, les fonctions officielles, l’entretien des résidences patrimoniales (on s’entend que personne n’aimerait que Rideau Hall et la Citadelle de Québec, les deux résidences officielles, tombent en désuétude) et ce qui constitue la majorité du budget de la monarchie au Canada, tout cela serait toujours là. Et non, la reine n’impose aucune taxe au Canada, on ne couvre pas son train de vie ni le coût de ses chapeaux. L’argument économique ne tient tout simplement pas.

Étrangère? Oui, si l’on croit la majorité des médias qui ne cessent de répéter les termes «monarchie britannique» et «reine d’Angleterre» pour qualifier une institution typiquement canadienne qui, depuis le Statut de Westminster de 1931, est constitutionnellement et juridiquement séparée de la Couronne britannique.

Sur les portraits, la reine se tient devant le drapeau du Canada, porte la médaille de l’Ordre du Canada, et quand j’ai fait mon serment de citoyenneté — l’un des plus beaux jours de ma vie —, je l’ai fait au nom de la reine du Canada. Son représentant, le gouverneur général, est un citoyen canadien.

Dans un monde pré-COVID-19 où j’allais à la rencontre des Québécois, nombreux étaient ceux qui me disaient: «La monarchie, cela aussi fait partie de notre histoire. Arrêtez d’essayer de nous la retirer.» L’autre jour, une collègue de bureau originaire de Mascouche me disait: «Notre histoire est précieuse, il faut la conserver.»

Pour finir, il convient de le réaffirmer: la brève et malheureuse épopée de Mme Payette ne devrait pas servir d’alibi pour accuser de tous les maux une institution mal connue et mal-aimée, mais qui a si bien su remplir son rôle depuis plus d’un siècle. C’est plutôt l’occasion de la solidifier et de la faire redécouvrir à une population souvent mal informée, mais qui ne demande pas mieux que de la connaître.

Elle constitue un gage de stabilité et de continuité dans un monde en mal de repères, et une formidable connexion avec l’histoire. Car la monarchie, c’est l’histoire du Canada. Une histoire non pas sclérosée, enfermée dans un musée, mais bien vivante, dynamique, à l’œuvre.

Les monarchistes, contrairement aux idées reçues, ne sont pas de vieux anglos nostalgiques de l’Empire britannique; ce sont des Canadiens d’aujourd’hui, de tous les âges et de toutes les origines, qui aiment ce pays, son histoire et ses institutions. Pour ceux qui rejettent l’idée de la monarchie, c’est souvent l’idée même du Canada qu’ils rejettent. Mais ça, c’est un autre débat.

Karim Al-Dahdah

Porte-parole au Québec de la Ligue monarchiste du Canada