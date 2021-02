Autre défaite par un but de l’Océanic, cette fois devant les Huskies

RIMOUSKI | Pour la deuxième fois en autant de matchs depuis le début de l’environnement protégé au Centre Vidéotron de Québec, l’Océanic de Rimouski s’est incliné par la marque d’un but, cette fois 3-2 face aux Huskies de Rouyn-Noranda ce dimanche soir.

C’est un but de Donovan Arsenault, son 4e de la saison, en début de 3e période qui fait la différence. Un bon lancer dans le haut du filet, mais le gardien de l’Océanic, Creed Jones, semble s'être agenouillé un peu trop rapidement sur la séquence. L’Océanic a mis de la pression en zone offensive à plusieurs reprises par la suite, mais le gardien des Huskies, Samuel Richard, a été intraitable, notamment devant Samy Paré en fin de match.

L’intensité des Huskies leur permet d’ouvrir la marque

Première période assez partagée qui a vu les Huskies prendre les devants en fin d’engagement lorsque le défenseur de l’Océanic Simon Maltais a perdu la rondelle aux mains du petit Alex Arsenault qui a alimenté Edouard St-Laurent dans l’enclave. Ce dernier a battu Creed Jones d'un bon tir. En milieu d’engagement, les Huskies pensaient avoir ouvert la marque, mais il y avait hors-jeu en entrée de zone. Quelques minutes plus tard, Mathieu Gagnon s’est amené seul devant Jones qui a fermé la porte de belle façon. L’unité de Samy Paré, Ludovic Soucy et William Dumoulin a été la plus menaçante dans le camp de l’Océanic.

Trois buts en deuxième période

Les Huskies ont doublé leur avance à 2-0 en milieu de deuxième période quand Samuel Johnson a logé le disque par-dessus l’épaule de Creed Jones à la suite d’une savante passe de William Rouleau. Encore une fois, c’est le jeune de 16 ans Jacob Mathieu qui agit comme bougie d’allumage dans le camp de l’Océanic. Il a forcé le défenseur des Huskies Thomas Belzile à cafouiller à l’entrée de son territoire pour s’amener seul devant le gardien des Huskies qu’il a battu par-dessus l’épaule pour inscrire son 4e filet depuis son rappel aux Fêtes. Un but marqué 41 secondes après celui de Johnson.

En toute fin de période, l’Océanic a profité d’un jeu de puissance pour créer l’égalité 2-2. Alexander Gaudio (3e) a poussé le retour de Tyson Hinds au fond du filet. Zachary Bolduc avait initié la séquence. Bolduc a connu un bon match avec ses compagnons de trio Xavier Cormier et Adam Raska.

En bref

Serge Beausoleil avait apporté deux changements à sa formation sur son 4e trio. Luka Verrault et Xavier Ducharme remplaçaient Émile Lambert et Alexandre Lefebvre. Le défenseur Philip Casault est toujours sur la touche depuis qu’il a été frappé solidement dans un match à Rimouski.