Blessé, Kevin Durant devra s’absenter

Les Nets de New York seront privés des services de Kevin Durant pour au moins deux matchs, et ce, en raison d’une blessure à sa cuisse gauche.

C’est ce que l’équipe de la NBA a annoncé, dimanche soir.

La formation new-yorkaise doit se mesurer aux Kings de Sacramento lundi et aux Suns de Phoenix mardi. Après ces affrontements, les Nets se rendront à Los Angeles où ils ont rendez-vous avec les Lakers et les Clippers jeudi et samedi, respectivement.

Durant a déjà raté neuf matchs cette saison, dont trois la semaine dernière en raison d’un contact avec une personne infectée par la COVID-19. Au total, il a participé à 19 rencontres en 2020-2021. Lors de celles-ci, il a maintenu des moyennes de 29 points, 7,3 rebonds et 5,3 aides par partie.