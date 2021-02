Camara a trouvé sa place au Québec

Il y a dix ans, à quelques jours près, Hassoun Camara descendait d’un avion à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau pour venir montrer ce dont il était capable au camp d’entraînement de l’Impact.

« Il faisait -38 degrés quand je suis arrivé et je me demandais comment on pouvait jouer au soccer ici », se rappelle-t-il en riant.

Il avait 26 ans et venait de passer trois ans avec Bastia, en Ligue 2, après trois années avec l’Olympique de Marseille où il avait peu joué.

Il venait donc à Montréal dans le but de donner un nouvel élan à sa carrière.

Année particulière

Camara est arrivé chez l’Impact dans un contexte particulier puisqu’il s’agissait de la dernière saison de l’équipe en NASL avant de faire le saut en MLS, en 2012.

Il était donc conscient qu’il avait la chance de faire progresser sa carrière.

« La première année en a été une de sacrifice parce que je mettais l’accent sur le foot en me privant de tout ce que Montréal avait à offrir. »

De son propre aveu, il a rapidement été charmé par Montréal et le Québec malgré le froid.

« Au début, c’était de la découverte. J’avais les yeux ouverts à essayer de comprendre la culture et comment les choses marchaient ici. »

Adaptation rapide

Camara, qui est d’origine sénégalaise, est né et a grandi en France, mais on pourrait sans doute dire que c’est un citoyen du monde tant il semble capable de se fondre dans un milieu pour en faire partie.

« Les choses ont été beaucoup plus faciles que je le pensais contrairement à certains coéquipiers français pour qui ç’a été plus difficile.

Rapidement, il s’est senti chez lui dans les rues de Montréal.

« Ce que j’ai aimé de Montréal, c’est l’aspect français. Quand on est Français et qu’on peut le parler à plus de 5000 kilomètres de la maison, ça nous permet de nous adapter plus rapidement.

« Je retrouvais un peu la culture et la gastronomie que je connaissais. J’avais eu la chance de faire des essais dans d’autres pays, c’était plus compliqué sur le plan culturel. »

Pas pour rien donc qu’il a sciemment choisi de rester avec l’Impact, quitte à accepter un salaire un peu moins généreux.

« J’ai eu d’autres opportunités d’aller avec le Galaxy de Los Angeles, les Red Bulls de New York et en Europe, mais j’avais envie de rester ici. »

Vivre ici

Comme les choses allaient bien sur le plan sportif, Camara a commencé à penser à s’enraciner au Québec. On l’oublie, mais il a joué plus de la moitié de sa carrière dans un maillot de l’Impact, disputant sept saisons en bleu-blanc-noir.

Puis, l’heure de la retraite est venue et même s’il avait déjà investi dans deux restaurants en France, c’est à Montréal qu’il a décidé de rester et de s’établir avec sa conjointe, elle aussi d’origine sénégalaise, qui a choisi de le suivre au Québec après une longue réflexion.

« Je suis arrivé seul et nous sommes maintenant quatre avec nos deux enfants. Je peux maintenant me retourner et regarder tout ce que j’ai trouvé ici.

Le climat social du Québec, moins tendu que celui qui règne en France, a en partie influencé sa décision.

« J’adore la France, c’est un pays qui m’a donné toutes les possibilités de m’épanouir sur le plan sportif, scolaire et humain. Mais je me sens tout à la fois Québécois, il y a une atmosphère qui me permet de m’exprimer de plusieurs façons ici », dit ce fils d’immigrant sénégalais qui n’est pas peu fier de faire vivre le même genre d’expérience à ses enfants qui grandiront au Québec.

Carrière

Après quelques aventures dans le monde de l’entrepreneuriat, Camara a commencé à faire ses classes comme analyste des matchs de l’Impact à TVA Sports.

C’était finalement tout naturel pour lui de migrer vers le monde des médias. Du temps où il était joueur, il était l’un des interlocuteurs préférés des journalistes pour sa générosité en entrevue et son langage coloré de belles expressions.

« On m’a toujours reconnu des qualités d’orateur, le monde des médias est arrivé naturellement. »

Les choses allaient si bien qu’il a même décidé de délaisser l’entrepreneuriat pour n’agir que comme investisseur afin de se consacrer à sa carrière médiatique pour laquelle il a un talent naturel.