Créer l’ambiance

Que vous ayez une relation de type amour/haine avec la Saint-Valentin n’aurait rien d’étonnant ! Plusieurs personnes jonglent en effet entre le désir de se laisser emporter par les joies et plaisirs du romantisme et l’irritation de ressentir une pression commerciale pour se conformer à la célébration dans les supposées règles de l’art. Or, cette Saint-Valentin-ci n’aura rien d’ordinaire. Ce satané virus n’a de cesse de continuer à faire des siennes, il faut donc encore être très vigilant.e.s. Comment profiter de cette occasion, quel que soit notre « statut » ? Ambiance !

Exit les obligations

Rappelons-nous qu’une année comporte 365 jours et que la Saint-Valentin n’est en soi qu’une journée comme une autre. Si célébrer l’amour et l’amitié dépend de ce que vous ferez cette journée-là, vous risquerez d’être bien déçu.e le reste de l’année. Puisqu’il n’est souvent pas utile de déployer tout un arsenal pour faire plaisir et se faire plaisir, pourquoi ne pas en profiter aujourd’hui pour souligner une fois de plus votre engagement et vos sentiments ? Autrement dit, que la Saint-Valentin vous permette de mettre simplement un tout petit peu plus de lumière sur votre relation. Lumière qui, quoique présente les autres journées de l’année, scintillera davantage en cette occasion. Inutile, donc, de céder au chantage des obligations !

Quelques idées

Le caractère spécial d’un environnement suffit parfois à mettre le ton. Pourquoi donc ne pas miser sur des éléments d’ambiance pour activer votre désir de plonger tête première dans le plaisir ? Que vous soyez seul.e.s ou en couple, les idées demeurent, seules se façonneront les manières de les vivre :

Les bougies, ces incontournables : l’éclairage des chandelles confère à un espace un décor bien souvent enchanteur. Si l’envie vous prend d’essayer des chandelles parfumées, gare aux mélanges (ou à la surabondance) d’odeurs ! Peut-être oserez-vous essayer les chandelles de massage – spécialement conçues pour être utilisées sur le corps : une fois liquide, la cire se transforme en huile et peut être versée sur le corps sans risque de brûlure – qui vous offriront de doux moments de détente si utilisées par des mains expertes ;

Faites scintiller votre corps tout entier : l'art de transformer une crème pour le corps en instrument de jeu érotique. Une application lente et sensuelle pourra certes vous conduire vers un état de détente, mais aussi, qui sait, vers une excitation intense ;

Déco et confort : douceur des draps, décor chaleureux et invitant, coussins moelleux (ceux-ci, à portée de main, pourront s'avérer fort utiles pour des câlins improvisés) ;

L'utilisation de miroir(s) : il suffit parfois de s'initier aux pouvoirs érotiques du regard à travers un miroir en en utilisant un qui soit vertical et ajustable... pour les personnes les plus audacieuses, pourquoi ne s'arrêter qu'à un seul.

Vous l’aurez compris, que cette Saint-Valentin soit la célébration du plaisir et de la joie d’être, simplement !