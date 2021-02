Des rôles plus complexes pour Éric Bruneau

Coroner est diffusé aux États-Unis. La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé sera présentée en France. Les séries auxquelles participe Éric Bruneau voyagent beaucoup. L’acteur de 37 ans s’en réjouit. Mais ce qui l’enthousiasme davantage, c’est la qualité des rôles qu’il décroche. « Je vieillis. C’est des personnages plus complexes, qui ont des failles, qui ont de l’épaisseur. Ce n’est plus des jeunes premiers. C’est le fun. »

Quand Éric Bruneau parle de rôles avec « plus de viande autour de l’os », il pense notamment à Dany Lafleur, le petit caïd narcissique qu’il défend dans Faits divers, cette délicieuse série policière de Joanne Arseneau qui reprend l’antenne de Radio-Canada cette semaine. Dévoilées l’automne dernier, les premières images du bad boy de Mascouche ont suscité passablement de commentaires. Bagues, tatouages, chaînes au cou, lunettes semi-teintées, cuir et denim... La métamorphose est saisissante.

« J’ai passé mon audition en zoom l’an dernier pendant le premier confinement, raconte le comédien. J’avais les cheveux relativement longs. Stéphane [Lapointe, le réalisateur] m’a dit de tout laisser pousser. Le reste, ça s’est fait au CCM [costume, coiffure et maquillage]. À mon premier essayage, on m’a juste fait porter du linge Parasuco. J’avais l’air de sortir d’un bar à Laval. J’adorais ça ! Surtout qu’on ne pense pas à moi pour ça d’habitude. »

« Dany, c’est un mélange entre un douche pis un motard. C’est un gars magané qui fait le party, qui joue au tough... », commente-t-il.

Éric Bruneau était familier avec l’univers éclaté de Faits divers, avec ses personnages colorés qui « ont toujours deux roues sur l’autoroute et deux roues dans l’chemin de garnotte à côté ». Il cite d’ailleurs les performances de Fabien Cloutier (saison 1), Rachel Graton (saison 2) et Stéphane Demers (saison 3).

« C’est le fun de jouer naturaliste, mais c’est aussi le fun de créer des personnages. »

Photo courtoisie, SGauvin

L’ascension de Coroner

Cet hiver, Éric Bruneau apparaît au générique de deux autres séries : Trop à Radio-Canada et Coroner à CBC.

Dans cette dernière, il reprend son rôle de Liam Bouchard, un vétéran de l’armée qui souffre de stress post-traumatique. L’épisode de mercredi nous l’a montré en thérapie, séparé de Jenny Cooper (Melinda Swan), la médecin légiste au cœur de l’action.

Présentée au Canada anglais depuis 2019, Coroner est également diffusée aux États-Unis depuis août sur CW. Résultat : au cours des derniers mois, quelques agents américains ont approché le comédien. Mais puisque les voyages n’ont pas vraiment la cote en cette période de pandémie, les choses évoluent tranquillement.

« Quand un show rencontre son public, c’est tripant, déclare Éric Bruneau à propos du succès du drame policier. Chaque saison, c’est meilleur. L’écriture est meilleure. Comme première expérience en anglais, c’est emballant. »

Montréal vs Toronto

Composée de 10 épisodes, la 3e saison de Coroner a été tournée l’automne dernier à Toronto. Au total, 80 journées ont été requises.

En temps normal, les différences entre les tournages francophones et anglophones sont marquées en raison des écarts de budget. En temps de COVID-19, elles sont encore plus apparentes.

« À Montréal, on prend ta température, puis tu remplis un questionnaire, résume Éric Bruneau. À Toronto, ils assurent d’une autre façon. On passait un test COVID chaque semaine. Ça devait être dispendieux, parce qu’on était une grosse équipe de 70 personnes. »

« Les budgets sont tellement différents, poursuit le comédien. Pour Coroner, pour un épisode d’une heure, on avait autour de 2,5 millions $. Au Québec, c’est grosso modo 500 000 $. C’est cinq fois moins. Ce n’est pas du tout le même rythme de travail. »

Avec Xavier Dolan

En mars, Éric Bruneau entamera le dernier bloc de tournage de Crépuscule pour un tueur. Ce premier long métrage de Raymond St-Jean raconte l’histoire vraie de Donald Lavoie, un assassin du clan des frères Dubois, un groupe criminel qui opérait à Montréal. Benoît Gouin, Rose-Marie Perreault et Sylvain Marcel y tiennent également un rôle.

C’est aussi ce printemps qu’il devrait tourner dans l’adaptation télé d’une pièce de Michel Marc Bouchard qu’il avait défendue au Théâtre du Nouveau-Monde en 2019 avec Julie Le Breton, Magalie Lépine-Blondeau et Patrick Hivon, La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé. La minisérie sera réalisée par Xavier Dolan et devrait atterrir sur Club illico en 2022. Elle sera également offerte en Europe via Canal+.

« C’est extrêmement emballant, commente l’acteur. C’est super bon sur papier. C’est super bien écrit. Je savais à quel point Xavier était un bon réalisateur, un bon acteur, mais c’est vraiment un bon auteur, un bon dialoguiste. »

► CBC présente Coroner les mercredis à 20 h. Également offert sur l’application CBC Gem.

► ICI Télé présente la dernière saison de Faits divers dès lundi à 21 h.

► ICI Télé présente la dernière saison de Trop les lundis à 19 h 30.