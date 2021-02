Jeux: jouer à la Saint-Valentin

C’est la Saint-Valentin ce week-end, alors pourquoi ne pas opter pour des jeux qui feront du bien à votre couple ou tout simplement qui vous permettent de jouer tous les deux, ensemble.

C’est notre proposition afin de vous permettre d’avoir du plaisir même s’il n’est pas possible de s’offrir une sortie dans un bon resto, comme c’est souvent le cas lors de cette soirée particulière.

Tea for 2

Photo courtoisie

2 joueurs

10 ans +

30 minutes

29,99 $

Simplement expliqué, Tea for 2 c’est une version améliorée de la bataille. Mais c’est quand même bien plus que ça.

Dans l’univers d’Alice au pays des merveilles, vous allez tenter de battre votre adversaire.

Photo courtoisie

Parlons d’abord de la mise en place. Chaque joueur reçoit un paquet de cartes de départ à sa couleur. Il y a ensuite un petit plateau de jeu sur lequel on retrouve une piste de pointage et des cartes disponibles à l’achat dont la valeur va de 4 à 8. À côté, il y a une pile de cartes lapin dont la valeur est d’un, mais qui propose un pouvoir intéressant, celui de détruire des cartes, ce qui permettra de faire des points. Sur les cartes, on retrouve une, deux ou encore aucune étoile. On expliquera leur utilité dans un instant.

Le jeu commence donc comme une bataille classique. Chaque joueur retourne une carte et celui qui l’emporte aura le choix d’acheter une carte ou d’accomplir l’action sur sa carte. Pour l’achat, la valeur à votre disposition est égale à la différence entre la valeur de votre carte et celle de votre adversaire que vous avez battue.

Pour l’action de la carte, chaque type de carte en possède une différente et ça va de l’obtention de part de tartes (qui permettent de bonifier votre valeur d’achat) à la destruction d’une carte adverse.

Et c’est là que le jeu prend son sens puisque lorsque l’on détruit une carte, on encaisse les points (étoiles) qui se trouvent sur celle-ci.

Il existe aussi des objectifs de fin de partie qui seront activés seulement si la pile de cartes du plateau de jeu au-dessus de laquelle il se trouve a été épuisée.

Bref, oui c’est comme la bataille, mais en version augmentée et beaucoup plus amusante.

Catan Duel

Photo courtoisie

2 joueurs

10 ans +

30-75 minutes

36,99 $

Voici une version de ce grand classique adaptée pour le jeu à deux.

On y reprend tous les mécanismes de l’original, mais plutôt que de jouer sur un grand plateau central, chaque joueur crée son royaume devant lui au moyen de cartes.

Photo courtoisie

Chaque joueur aura un royaume de départ disposant de deux colonies, comme dans l’original, et de terrains qui produisent des ressources.

L’objectif sera d’atteindre sept points, contrairement à dix pour la version de base.

Pour le reste, la mécanique est semblable.

On va améliorer son royaume en dépensant des ressources et celles-ci seront produites avec un lancer de dés.

La différence ici est qu’il y a un dé événement qui va influencer le déroulement du jeu selon la face. Ceux-ci seront positifs ou négatifs et pourront toucher un ou les deux joueurs.

Nouveauté dans ce jeu, l’achat de développements qui vont améliorer la production de votre royaume, mais qui vont aussi lui donner, notamment, de la puissance militaire.

Ceux qui connaissent bien Catan vont rapidement s’y retrouver dans cet univers qui demeure le même avec des ajustements aux règles.

Pour les autres, il s’agit d’un jeu assez simple à prendre en main pour quiconque veut s’initier à la gestion de ressources et au développement.

C’est un classique qui est facile à sortir quand on n’a pas au moins trois joueurs, condition essentielle pour jouer à Catan l’original.

Totem Édition couple

Photo courtoisie

1 à 4 couples

8 ans +

15-30 minutes

24,99 $

Dans cette création toute québécoise, l’objectif est de parler de l’autre de façon positive et de mettre en avant ses différentes qualités.

À la fin de la partie, chaque joueur aura son totem, soit un animal doté d’une qualité, comme dans les scouts.

Photo courtoisie

Il y aura une succession de manches et dans celles-ci, on va dévoiler des cartes animal dans lesquelles il faudra trouver celui qui correspond le mieux à chacun des deux joueurs.

Le joueur pour qui on cherche la carte animal pourra les placer en ordre de ressemblance à sa personnalité, ce qui va ouvrir la discussion.

On fera la même chose avec les cartes sur lesquelles on retrouve des qualités.

Il ne s’agit pas du tout d’un jeu compétitif, il est même très coopératif et personne ne perd ou ne gagne.

Ce n’est pas pour rien qu’on dit sur la boîte qu’il rapproche le cœur des amoureux.

À la base, Totem est un jeu qui est grandement utilisé dans des activités de construction d’équipe (team building) et on peut facilement comprendre pourquoi.

Il y a un aspect qui fait du bien à l’âme : voir un jeu dont l’objectif est de faire ressortir le meilleur.