Le Drakkar doublé par les Voltigeurs

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a prolongé sa série de défaites consécutives à cinq, dimanche après-midi, quand il s’est incliné par le pointage de 4-2 devant les Voltigeurs de Drummondville.

Victimes d’un 18e revers en 25 parties cette saison, les Nord-Côtiers ont été dans le coup pendant un certain temps, mais n’ont pu se faire justice dans l’environnement protégé du Centre Vidéotron de Québec.

Limités à deux maigres tirs au but au cours de la première période, les membres de l’équipage ont tout de même ouvert la marque grâce au 10e filet de la saison du vétéran Brandon Frattaroli.

Les Voltigeurs ont ensuite profité d’un jeu de puissance pour égaler le score avant la fin de l’engagement initial avant de voir Frattaroli revenir à la charge avec son deuxième filet de la rencontre au début du deuxième tiers.

Les vainqueurs ont répliqué en force avec deux buts sans riposte, ceux d’Orlando Mainolfi et Maveric Lamoureux (en avantage numérique) pour prendre les devants et le contrôle de la partie.

«Un autre match en montages russes avec des hauts et des bas. Ce n’est pas facile de gagner quand on ne lance pas au filet et qu’on ne gagne pas nos bagarres le long des bandes», a pesté l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Conscient de l’inexpérience de sa jeune formation, le pilote du navire admet que la confiance est présentement très fragile. «Les joueurs éprouvent des ennuis avec la prise de décision quand ils ont la rondelle et cela provoque de nombreux revirements dans notre territoire.»

Même si le contexte actuel n’est pas évident, Grégoire veut en voir davantage de ses protégés. «Je m’attends à plus de certains vétérans, mais également de certaines recrues. Les jeunes doivent cesser d’être impressionnés et doivent s’impliquer davantage.»

En bref

Le capitaine Xavier Simoneau a inscrit l’autre but des vainqueurs dans un filet désert... Blanchi en quatre jeux de puissance, le Drakkar n’a totalisé que 16 lancers en direction du gardien recrue Ryler Mercer... Son vis-à-vis Olivier Ciarlo (auteur de 25 arrêts) a livré une performance en dents de scie à l’image de son équipe... Le Drakkar jouera son prochain match mardi soir lorsqu’il croisera le fer avec les Olympiques de Gatineau.