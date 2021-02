Le projet de société caquiste

Ainsi, après avoir envisagé une détente dans les directives sanitaires pour plusieurs régions le 22 février, le premier ministre François Legault pense plutôt garder 90 % du Québec dans le rouge jusqu’au 8 ou au 15 mars.

Pendant ce temps, des médecins constatant une certaine détente dans les hôpitaux nous disent que ça serait confortable si on pouvait rester confinés pour l’avenir prévisible.

Certaines personnes ont peut-être besoin de se faire rappeler que le confinement est censé être un état d’exception. Pas une situation par défaut.

Réfléchir à voix haute

Dans un mois, on en sera à un an de pandémie. Pour une majorité de Québécois, cela fera huit mois sur 12 où ils auront été interdits de rencontre avec leurs proches qui n’habitent pas le même domicile qu’eux.

Et les gens qui gèrent la réponse à la crise sanitaire semblent trouver que c’est un moindre mal, au point de ne même plus chercher à s’en justifier.

Ça pouvait sembler normal devant l’urgence d’une pandémie qu’on n’avait pas vue venir ; l’exception pouvait encore se justifier lors d’un temps des Fêtes que l’on a cafouillé à planifier ; ça devient carrément insultant lorsque, à 10 jours ouvrables de la relâche, on réfléchit encore à voix haute sur ce qu’on permettra aux familles de faire ou pas avec leurs enfants.

La principale arme

Après un an de pandémie, le gouvernement a encore l’assignation à résidence comme principale arme pour contrer le coronavirus. Pire encore, on n’anticipe pas davantage qu’au printemps dernier. Au niveau cognitif, le gouvernement est encore en mars 2020, en imposant aux Québécois l’un des confinements les plus restrictifs en Occident.

Et rien ne l’incitera à cheminer, parce qu’avec un taux de satisfaction à 80 %, on doit se dire que les Québécois aiment être confinés. De toute façon, ce n’est pas comme si la CAQ avait un autre projet de société à proposer.