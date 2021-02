Le trio de Sidney Crosby fait encore des siennes

Le premier trio des Penguins, composé de Sidney Crosby, Bryan Rust et Jake Guentzel, a marqué quatre buts et totalisé huit points dans une convaincante victoire de 6 à 3 contre les Capitals de Washington, dimanche, à Pittsburgh.

C’est Rust qui a mené la charge avec deux buts et trois points. Guentzel a totalisé un but et trois points. Touchant la cible dans une cage déserte, le capitaine a quant à lui ajouté deux points à sa fiche.

Le deuxième but de Rust, celui qui a donné définitivement l’avance aux Penguins, est survenu sur le jeu de puissance. Et l’entraîneur-chef Mike Sullivan en était très satisfait.

«Je pense que c’était un effort solide, a dit l’instructeur en vidéoconférence après le match. Ce n'était certainement pas parfait, mais il y a beaucoup de choses que j’ai aimées. Le jeu de puissance a fait un grand pas dans la bonne direction. Ils étaient vraiment bons. Ils ont marqué un but. Ils nous ont aidés à prendre de l'élan même avant cela.»

Brandon Tanev et Zach Aston-Reese ont été les deux autres marqueurs des gagnants. Les défenseurs québécois Kristopher Letang et Mike Matheson ont ajouté deux mentions d’aide à leur fiche respective.

Des retours attendus

Chez les Capitals, Evgeny Kuznetsov et Jakub Vrana effectuaient un retour dans la formation après avoir quitté le protocole de COVID-19 du circuit. Ils ont tous les deux marqué dans la défaite. Nicklas Backstrom a été l’autre buteur.

Les Capitals disputaient un premier match depuis une semaine en raison de quelques reports. Ils ont par ailleurs perdu leurs quatre derniers duels. La formation de la capitale américaine aura l’occasion de prendre sa revanche face aux Penguins dès mardi soir.

Tristan Jarry a signé la victoire en vertu d’une performance de 28 arrêts. Vitek Vanecek a quant à lui repoussé 32 des 36 rondelles dirigées vers lui.

En bref

T.J. Oshie et Justin Schultz étaient également de retour après avoir raté de l’action en raison de blessures au haut du corps. Schultz a obtenu une mention d’aide.

Le Québécois Maxime Lagacé œuvrait à titre d’adjoint de Jarry pour cette rencontre après avoir été rappelé d’urgence de l’escouade de réserve. Casey DeSmith était malade et n’a pu prendre part à la rencontre.

«Il était malade. Ce n’est pas lié à la COVID-19», a expliqué Sullivan.