L’hypocrisie de Radio-Canada

Comme ma conjointe Sophie Durocher nous l’a appris vendredi, Radio-Canada oblige tous ses employés à suivre une formation afin qu’ils « reconnaissent et éliminent leurs préjugés inconscients » et changent « leurs comportements problématiques potentiellement blessants ».

Injuste pour les cancres !

Au cours de cette formation d’une heure digne des programmes de rééducation de la Chine maoïste, l’auguste institution enseigne à ses employés à reconnaître les privilégiés de la société.

Qui sont-ils ? Simple : « Les Blancs, les hommes, les hétérosexuels, les personnes physiquement aptes, riches et instruites ».

Eh oui, les personnes instruites sont privilégiées !

Cela dit, lorsqu’on y pense, Radio-Canada a raison...

Les avocats, les chirurgiens, les recteurs d’université et les patrons d’institutions comme Radio-Canada sont tous des personnes instruites !

Ce sont toujours des gens bardés de diplômes qui occupent ces postes bien rémunérés !

Pourquoi ?

C’est de la discrimination envers les hommes et les femmes qui ne sont pas allés à l’université !

Afin d’encourager la diversité, on devrait permettre à des personnes qui n’ont pas fini leur secondaire 2 d’effectuer des opérations à cœur ouvert ! De siéger à la Cour suprême ! De diriger la Caisse de dépôt ou le Département d’affaires internationales de HEC !

Tiens, mon voisin manie bien la scie mécanique. Pourquoi ne pourrait-il pas travailler à l’Institut de cardiologie, hein ?

Et ma grand-mère passe ses journées devant la télé. Pourquoi on ne la nommerait pas directrice du réseau français de Radio-Canada ? C’est toujours la même élite qui mène !

Partagez votre pouvoir !

Dans l’atelier de rééducation d’une heure que Radio-Canada impose à ses employés, on dit que les « privilégiés » de la société devraient « reconnaître leurs privilèges » et « partager leur pouvoir » !

Quelle bonne idée !

Hâte de voir Guy A. Lepage entrer dans le bureau du directeur de la programmation de Radio-Canada et dire : « Grâce à votre atelier, j’ai vu la lumière. Je sais maintenant que je jouis de privilèges dus à ma race et à mon sexe, et à partir de la semaine prochaine, j’aimerais que Tout le monde en parle soit animée une fois sur deux par une Noire transgenre handicapée choisie au hasard, histoire de ne pas discriminer contre les gens qui n’ont aucune expérience en télé. »

Allez, vedettes de Radio-Canada, montrez la voie à suivre ! Prêchez par l’exemple !

Pénélope McQuade, cède ta place ! Tu es une privilégiée ! Idem pour France Beaudoin ! Véronique Cloutier ! Jean-René Dufort ! Jean-Philippe Wauthier !

C’est facile de dire qu’il faut encourager la diversité ! Cessez de le dire et faites-le !

Et que dire des directeurs de Radio-Canada ?

La présidente-directrice générale Catherine Tait (Blanche) ? Le vice-président du réseau français Michel Bissonnette (Blanc) ? Le vice-président Infrastructure et Services technologiques Daniel Boudreau (Blanc) ?

Le vice-président Personnes et culture Marco Dubé (Blanc) ? La vice-présidente Services juridiques Sylvie Gadoury (Blanche) ? Le vice-président Développement Claude Galipeau (Blanc) ?

Le vice-président chef de la direction financière Michael Mooney (Blanc) ? La vice-présidente du réseau anglais Barbara Williams (Blanche) ?

Une petite gêne

Radio-Canada qui impose une formation sur la diversité à ses employés, c’est comme MacDo qui obligerait ses employés à suivre un atelier sur le végétarisme.

Gardez-vous une petite gêne avant de faire la leçon, s.v.p.