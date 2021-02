NBA: un «petit dimanche tranquille» pour Bradley Beal

Après avoir passé son tour vendredi, Bradley Beal est revenu en force et a permis aux Wizards de Washington de vaincre les Celtics de Boston 104 à 91, dimanche, au Verizon Center.

L’athlète de 27 ans et meneur dans la NBA pour les points amassés cette saison a inscrit 35 points contre la formation du Massachusetts. Il a concrétisé 10 de ses 18 tentatives dans la bouteille et a réussi quatre tirs provenant de l'extérieur de l'arc.

Beal a également totalisé sept rebonds et cinq mentions d’aide.

Russell Westbrook a aussi eu son mot à dire dans ce gain, lui qui a amassé 13 points, neuf rebonds et 11 passes décisives.

Du côté des perdants, Jaylen Brown et Kemba Walker ont chacun inscrit 25 points. Aucun autre joueur du club de Boston n’a obtenu plus de six points.

Les Celtics éprouvent des difficultés présentement, eux qui ont baissé pavillon quatre de leurs cinq derniers matchs.