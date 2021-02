Troisième album: l'ode à l’érotisme de Gab Paquet

Il y a un peu de magie en cette période sombre : l’unique Gab Paquet arrive juste à temps pour la Saint-Valentin avec un troisième album jouissif dominé par les thèmes de l’érotisme et l’ésotérisme, après cinq ans sans nouvelle musique. Le Journal a discuté avec lui de sa démarche artistique on ne peut plus sérieuse derrière son personnage de séducteur à la coupe Longueuil et au chest à découvert.

Gab Paquet appartient au bassin de talents musicaux de la capitale depuis plus de dix ans. Celui qui aurait voulu vivre dans les années 1970 a fait ressusciter la chanson à l’eau de rose vaporeuse, portée par des saxophones sensuels, des claviers Casio et un esthétisme romantico-kitsch quétaine à souhait qui est devenu sa marque de commerce.

Mais attention : on ne se frotte pas au répertoire de Gab Paquet sans au moins s’être familiarisé avec ses albums précédents, Sélection continentale (2013), le EP Casio, pad & moustaches (2015) et l’excellent Santa Barbara (2016).

Ensuite, vous allez être prêts à recevoir La Force d’Éros, un titre qui fait référence au dieu grec de l’amour et du désir, où Gab Paquet saute « à pieds joints » dans le thème de l’érotisme et l’ésotérisme.

« J’ai été inspiré par les idées qui se retrouvent dans Le Banquet, de Platon, détaille-t-il à l’autre bout du fil. On y discute beaucoup à savoir si Éros est un démon, un ange ou un dieu qu’il faut vénérer. Parce qu’on le sait, l’amour, ça peut rendre fou ».

« À la fin de l’album, j’ai une révélation : je comprends que finalement, l’amour va sauver l’humanité. » Voilà le véritable message qu’il veut passer, en cette ère où l’on ne parle que de la maladie et de la mort dans les médias, se désole-t-il.

Érotique, mais pas vulgaire

Gab Paquet fait appel aux astres dans Carte du ciel, fait des incantations dans Magie rose, déclare son amour dans Âme sœur et éveille les tensions sexuelles dans Boulevard tendresse, pièce dont il est le plus fier du texte, écrit tel un scénario de film.

Avec Sexy et 1-800-666-SEXE, une chanson sur l’expérience sexuelle téléphonique qu’il décrit comme « la forme de prostitution la plus soft », Gab Paquet fait un clin d’œil aux travailleurs du sexe.

« Pour moi, je parle de la condition dans laquelle on est tous : on vend tous notre corps pour de l’argent, d’une manière ou d’une autre, qu’on fasse de la caisse au Dollorama ou autre chose », plaide-t-il.

Malgré le caractère érotique, Gab Paquet ne tombe jamais dans la vulgarité. « Je fais rimer phallus une fois, mais je ne vais pas plus loin que ça ! », dit-il en riant.

Éclectisme musical

Au chapitre musical, Gab Paquet se permet une incursion rock pour la première fois dans 1-800-666-SEXE, qu’il décrit comme un mélange entre « Limp Bizkit et les Backstreet Boys ». Sinon, on décèle les inspirations du Dave Matthews Band, de Daniel Balavoine, de Joe Dassin, de son idole Claude François et même des BB.

« C’est un album de variétés comme il s’en faisait à l’époque », dit l’éternel nostalgique.

Gab Paquet est impatient de remonter sur scène. En attendant, à Québec, il prête main-forte à l’Auberivière, un refuge pour sans-abri, pour « faire ma part et aider », dit-il.

Avis aux fans : il prépare une surprise sur sa page Facebook, le soir de la Saint-Valentin, où il a l’habitude d’être en spectacle chaque année. « Ce n’est pas un spectacle traditionnel. Vous viendrez voir ! »

► La Force d’Éros est en vente maintenant.