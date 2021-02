Philibert-Thiboutot doit jouer du coude

Au sein d’un peloton beaucoup plus relevé qu’à son retour, dimanche dernier à Dortmund, Charles Philibert-Thiboutot a signé un chrono de 3 min 39 s 64 pour terminer en 7e position du 1500 m de la rencontre de l’Eure, présentée hier à Val-de-Reuil, en banlieue de Paris.

Philibert-Thiboutot a eu droit à une première. Un total de 14 coureurs ont pris le départ et le Québécois s’est élancé de la deuxième ligne. « Il y avait trop de monde, a résumé le coureur du club d’athlétisme de l’Université Laval. Habituellement, en salle, nous sommes un maximum de dix. Le plus gros problème se situait dans les courbes, et elles revenaient vite sur une piste intérieure. »

« La course est partie rapidement, mais il y avait tellement de profondeur dans le peloton qu’on se pilait sur les pieds, de poursuivre Thiboutot. Ça jouait du coude et j’ai failli tomber à quelques reprises. C’était difficile de trouver son rythme et de naviguer là-dedans. C’était chaotique et je crois que je pourrais aller chercher deux à trois secondes dans une course moins physique. J’ai malgré tout réussi à terminer en force. »

Prêt à briser des barrières

Son chrono est son deuxième meilleur en carrière en salle depuis son record québécois, réussi en 2017, de 3 min 39 s 36. Les Éthiopiens Getmet Wale (3 min 35 s 54) et Lamecha Girma (3 min 35 s 60) se sont livré une chaude lutte jusqu’à la fin pour la victoire.

« La semaine dernière à Dortmund, à mon premier 1500 m depuis plus de deux ans, j’avais beaucoup d’appréhensions, alors qu’aujourd’hui [hier] j’étais combatif et je me suis battu jusqu’à la fin. Ma performance dans des conditions plus difficiles m’indique que je suis prêt à briser d’autres barrières qui pourraient se présenter. Quand tu descends sous la barre des

3 min 40 s, tu franchis une barrière mentale et c’est déjà un succès. Le temps de 3 min 40 s sépare les coureurs élites de ceux un peu moins forts. »

Son entraîneur Félix-Antoine Lapointe retenait du positif. « Charles a progressé à chacune de ses trois courses en Europe, a-t-il affirmé. Aujourd’hui [dimanche], on aurait aimé qu’il y ait moins de monde, mais c’est bien qu’il vive une telle expérience après une longue absence sur 1500 m. »

Philibert-Thiboutot complétera sa tournée européenne le 26 février, alors qu’il prendra part au 5000 m de Toulon, dans le sud de la France.