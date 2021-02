Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 14 février:

«Une jolie femme»

Parmi les classiques des comédies romantiques, on retrouve cette histoire entre une jeune Julia Roberts, prostituée de Los Angeles, et Richard Gere, un homme d’affaires new-yorkais plus âgé qu’elle. De leur improbable rencontre naissent des sentiments amoureux indéniables.

Dimanche, 9 h 30, Prise 2.

Marathon «L’île aux trente cercueils»

Une femme se retrouve au centre d’un véritable tourbillon, en plein coeur de la Bretagne. Sur une mystérieuse île, des cadavres s’évaporent et des disparus refont surface mystérieusement. Diffusion des quatre premiers épisodes de cette minisérie française de la fin des années 1970.

Dimanche, dès midi, ARTV.

«Quand Harry rencontre Sally...»

L’amitié entre un homme et une femme peut-elle subsister après une aventure d’un soir? Harry (Billy Crystal) et Sally (Meg Ryan), grands complices amicaux, doivent répondre à cette question tout en évaluant les forts sentiments qu’ils ressentent. Une comédie romantique américaine incontournable.

Dimanche, 14 h, Noovo.

«Citoyen 2.0»

D’innovatrices façons canadiennes de créer un monde meilleur, notamment grâce à l’éducation; voilà ce que Laurence Latreille souhaite mettre en lumière. Elle présente donc une nouvelle manière d’enseigner à Ottawa, un lien entre la ferme et l’école à Vancouver et l’enseignement du codage aux enfants.

Dimanche, 17 h 30, Unis TV.

«Star Académie: le variété»

Les musiciens, les projecteurs, les caméras et la scène sont prêts à accueillir 21 jeunes artistes qui veulent conserver leur place à l’Académie. Patrice Michaud animera ce grand rendez-vous musical auquel prendront aussi part Laurence Nerbonne, Louis-Jean Cormier, Patrick Norman, Corneille, Les Soeurs Boulay et Fouki.

Dimanche, 19 h, TVA.

«Salut Bonhomme!»

On s’imprègne de l’essence du célèbre Carnaval de Québec, un festival qui en est à sa 67e édition cette année. Anecdotes, histoires et images de l’événement hivernal se succèdent pour dresser un portrait de cette grande fête touristique incontournable de la Vieille Capitale.

Dimanche, 22 h 30, MAtv.

«Les 50 premiers rendez-vous»

Adam Sandler doit trimer dur et s’armer d’une grande patience pour conquérir Drew Barrymore dans cette comédie romantique. Alors qu’il apparaît évident qu’il a trouvé la femme de ses rêves, un homme doit composer avec un problème majeur: amnésique, sa nouvelle flamme ne se souvient jamais de lui.

Dimanche, 23 h 30, MAX.