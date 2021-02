Renommer le comté de Bourget est logique, dit un historien

Il est «ironique» qu’une circonscription porte le nom d’Ignace Bourget, grand pourfendeur de la démocratie, affirme un historien qui salue l’initiative d’un député de la renommer en l’honneur de Camille Laurin, père de la loi 101.

Né à Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy (aujourd’hui Lévis) en 1799, Ignace Bourget a été évêque de Montréal de 1840 à 1876.

Il adhérait alors à l’ultramontanisme, un courant idéologique populaire en Italie et en France à l’époque selon lequel le pouvoir du pape et de l’église doit prévaloir sur celui de tous les gouvernements, rappelle le directeur de l’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, William Gaudry.

«C’est quelqu’un dont les valeurs ne cadrent pas très bien avec celles du Québec. [...] Il luttait contre la laïcité, le droit des femmes, les droits individuels», expose-t-il en entrevue.

Malgré tout, l’héritage de l’ancien évêque à Montréal est indéniable. On lui doit en effet la création de nouvelles paroisses plus loin du centre-ville sur le Plateau Mont-Royal et dans Hochelaga-Maisonneuve, explique William Gaudry.

Selon lui, renommer le comté en l’honneur du père de la loi 101, feu Camille Laurin, comme le souhaite le député de la Coalition avenir Québec Richard Campeau est beaucoup plus logique.

Qui plus est, le psychiatre de formation (Camille Laurin a étudié à Boston et en France) a mené sa carrière dans ce comté, à l’Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, renommé Hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine en 1976, puis Institut universitaire en santé mentale de Montréal en 2013.

«Il est à l’origine de toute la transformation de la perception de la santé mentale au Québec», fait valoir son frère, Pierre Laurin.

Camille Laurin est en effet l’auteur de la préface d’un ouvrage ayant connu un grand retentissement à l’époque, «Les fous crient au secours», le témoignage-choc d’un interné sur les pratiques archaïques toujours en vigueur dans ce domaine en 1961, au début de la Révolution tranquille.

Si plusieurs lieux portent déjà son nom, dont une rue du quartier Pointe-aux-Trembles, une bibliothèque à Charlemagne (sa ville de naissance) et le siège de social de l’Office québécois de la langue française (OQLF), au centre-ville de Montréal, ils restent limités, rappelle aussi Pierre Laurin.

«Il faut profiter du fait qu’on veut revamper la loi 101 pour se rappeler de ce qu’il a fait pour le Québec. Ça a bien du sens, dit-il. Comme ça, un soir tous les quatre ans [pendant la soirée électorale], on va entendre le nom de Camille Laurin.»

Élu député pour la première fois en 1976, Guy Chevrette a connu Camille Laurin au sein du cabinet de René Lévesque. S’il remet en question certains changements de noms de circonscriptions proposés ces dernières années, il appuie entièrement l’initiative du gouvernement Legault pour honorer son ancien collègue.

La proposition du député de Bourget, Richard Campeau, a reçu l’aval du diocèse de Montréal (anciennement dirigé par Ignace Bourget), notamment puisque Camille Laurin était lui-même un homme de foi.

Il ne le laissait toutefois pas transparaître dans son action politique, se souvient Guy Chevrette.

«Mais il avait la foi dans ses dossiers en maudit, rappelle-t-il. Sur la langue, je me souviens, il a toujours fait ses bagarres avec un calme déconcertant. Quand il expliquait ses désaccords avec [René] Lévesque, il le faisait toujours calmement et avec un argumentaire toujours bien pesé et sensé.»

Ignace Bourget

Né à Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy (aujourd’hui Lévis), le 30 octobre 1799, et décédé le 8 juin 1885

Évêque de Montréal de 1840 à 1876

Farouchement opposé au libéralisme politique

Camille Laurin

Né à Charlemagne, le 6 mai 1922, et décédé le 11 mars 1999

Élu député du PQ dans Bourget pour la 1ere fois en 1970

Il fait adopter la Charte de la langue française en 1977

Comté de Bourget