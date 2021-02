Malgré le confinement, Sœur Angèle garde le sourire

Vous trouvez le confinement difficile? Inspirez-vous de Sœur Angèle, qui garde le sourire et ne cesse jamais de donner et de partager, même dans le brouillard de la pandémie.

En pleine santé après avoir été opérée pour un cancer colorectal il y a neuf ans, la dame de 82 ans habite seule dans la maison d’été de sa communauté des Sœurs du Bon-Conseil, boulevard Gouin, à Montréal. Elle a interrompu ses fréquentes visites à l’émission spirituelle «La Victoire de l’Amour» pour préserver sa bonne forme et respecter les mesures sanitaires. Elle nous livre ici un message d’espoir comme elle seule sait le faire.

Sœur Angèle, comment allez-vous depuis le début de la pandémie?

«J’ai fait beaucoup de choses. Je prends ça comme une retraite de 40 jours : j’en profite pour m’enrichir et faire des choses que je ne fais pas habituellement. Je fais du ménage. Avec la Fondation Sœur Angèle (qui vient en aide aux gens par le biais d’un programme d’apprentissage culinaire, NDLR), on n’a pas pu faire d’événements et de conférences, alors je fais des encouragements par Skype ou par téléphone. Quand je sais qu’une personne est seule, je l’appelle. J’ai même donné un cours par téléphone à un monsieur qui voulait faire de la pâte à tarte. Je cuisine beaucoup; des gâteaux aux fruits, je pense que j’en ai fait 300 lbs. Et j’ai fait des conserves, ma chère enfant, t’as pas idée! J’ai aussi une chorale, La cuisine en chansons, mais on ne peut pas se rassembler. Alors, on a envoyé les chansons, et les gens pratiquent. Quand on va pouvoir sortir, on va chanter plus fort!»

Vous prenez soin de vous et respectez toutes les consignes de sécurité?

«Moi, je ne réalisais pas que j’étais vieille. Mais le premier ministre a dit qu’on était vieux à partir de 70 ans et plus... Mais ce n’est pas l’âge qui compte! Moi, j’oublie l’âge que j’ai, ce n’est pas important. Le cœur ne change pas de couleur parce qu’on est un peu plus âgé; au contraire, il aime mieux et il aime plus, parce qu’il sait qu’il lui reste moins de temps à aimer!»

En temps normal, vous apparaissez fréquemment à «La Victoire de l’Amour», à TVA. Il y a très peu d’émissions spirituelles à la télévision. Est-ce que vous trouvez que ça manque?

«Quand j’ai vu qu’ils ont enlevé le crucifix [du Salon bleu] à l’Assemblée nationale [en 2019], je me suis dit: "Ça va aller mal à la «shop»!". Le crucifix est un symbole qui n’a rien à voir avec la politique. On n’est plus accrochés à rien. Croire en quelque chose de fort, qui nous nourrit, ça ne coûte rien. Personnellement, si je n’avais pas eu cette foi, je n’aurais pas pu traverser certains événements difficiles. Quand ils ont mis la foi dans le tiroir et qu’ils l’ont refermé, je me suis dit qu’il arriverait quelque chose. Je le sentais. Qui aurait cru qu’un virus arrêterait le monde entier? Avant, les gens n’avaient pas le temps de prendre soin d’eux. Aujourd’hui, ils ont le temps... et ils trouvent quand même ça difficile. On a soif de quelque chose qui nous encourage, qui nous anime, qui nous donne le goût de vivre. Parce que la vie est fragile. Nous sommes fragiles! C’est à réfléchir...»

Que voudriez-vous dire aux gens afin qu’ils gardent le moral en cette période difficile?

«Je dis aux gens de s’encourager, le soleil va se lever! On était pris dans un tunnel, mais on va voir la lumière au bout, avec le vaccin. En ce moment, beaucoup de gens m’appellent et me disent qu’ils découvrent leurs enfants, leur femme, leur mère. Les enfants se rapprochent de leurs parents âgés, parce qu’ils ont peur de les perdre. Il y a une grande réflexion à faire. On ne s’occupait pas de la nature; on avait commencé à s’en occuper un peu, mais il y a tellement de pollution! Alors, la nature se défend. Quand on dit que la vie nous appartient, c’est vrai, mais il faut en prendre soin.»

«La Victoire de l’Amour», du lundi au vendredi, à 5 h 15, le samedi, à 5 h 45, et le dimanche, à 5 h 30 et 12 h 30, à TVA.