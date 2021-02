Tapestry: l’album marquant de Carole King

Neuf mois après avoir lancé un premier album solo qui n’a pas fait beaucoup de vagues, Carole King a frappé un énorme coup avec Tapestry. Un disque qui s’est vendu à 30 millions d’exemplaires et qui est considéré par le magazine Rolling Stone comme le 25e meilleur album de tous les temps.

Lancé le 10 février 1971, Tapestry a fêté, cette semaine, son 50e anniversaire. L’auteure-compositrice-interprète originaire de Manhattan, qui est en nomination pour faire son entrée au Temple de la renommée du Rock & Roll, a fêté, mardi, son 79e anniversaire de naissance.

Enregistré avec les musiciens de James Taylor et de Joni Mitchell, Tapestry a connu un succès instantané. L’album soft-rock a trôné durant 15 semaines consécutives, durant l’été 1971, au sommet du palmarès américain Billboard 200. Tapestry a été numéro un au Canada, troisième en Australie et quatrième au Royaume-Uni.

Les 12 chansons que l’on retrouve sur cet album ont été enregistrées en trois semaines dans le Studio B du A&M Recording Studios à Hollywood avec un budget de 22 000 $.

James Taylor joue de la guitare acoustique sur ce disque et il fait des chœurs avec la Canadienne Joni Mitchell.

Quatre Grammy

Cet album d’une durée de 44 minutes, qui parle d’amour et de relations amoureuses, a été décoré quatre fois lors de la cérémonie des Grammy de 1972. Carole King a mis la main sur les statuettes d’Album de l’année, de Chanson de l’année, avec You’ve Got a Friend, l’Enregistrement de l’année, pour It’s Too late et le prix de la meilleure chanteuse pop.

Quatre 45-tours ont été extraits de cet album avec You’ve Got a Friend, qui a été numéro 1 du palmarès Billboard Hot 100, It’s Too Late, Smackwater Jack et Will You Love Me Tomorrow. Neuf des dix titres de Carole King les plus écoutés sur Spotify proviennent de cet album.

Les chansons You Make Me Feel Like, A Natural Woman et Will You Love Me Tomorrow?, qu’elle a écrite, avait été popularisées par Aretha Franklin (1967) et par la formation féminine The Shirelles (1960).

Barbra Streisand a repris les pièces Beautiful, Where You Lead et You’ve Got a Friend sur l’opus Barbra Joan Streisand qu’elle a lancé six mois après Tapestry.

Onze ans de travail

Le succès de Tapestry n’est pas arrivé par accident pour l’auteure-compositrice-interprète qui avait 29 ans à l’époque. C’est le résultat de onze années de travail.

Carole King a fait ses débuts avec Gerry Goffin en 1959. Le duo, qui est devenu un couple, a écrit des chansons qui ont été interprétées par les Monkees, Grand Funk Railroad et par les Beatles, avec Chains que l’on retrouve sur leur premier disque Please Please Me.

Après son divorce, en 1968, elle a fait partie du trio The City, qui a lancé un seul album.

C’est à la recommandation de son ami James Taylor que Carole King s’est mise à écrire ses propres chansons.

Tapestry a été présent sur les palmarès durant six ans. Il a séjourné durant 313 semaines sur le Billboard 200. Il vient au deuxième rang des albums avec le plus grand nombre de présences dans ce palmarès après Dark Side of the Moon de Pink Floyd qui détient le record de 724 semaines.

Le magazine Rolling Stone, qui lui avait donné la 36e position de son palmarès des 500 meilleurs albums de tous les temps en 2012, l’a fait grimper en 25e place dans sa révision publiée à l’automne 2020.

L’album Tapestry a été réédité, en 2008, en édition spéciale où l’on retrouve deux chansons additionnelles et des versions en spectacle de la presque totalité des pièces de l’album, enregistrées en spectacle à Boston, à Columbia, à San Francisco et lors d’un concert à Central Park à New York.